Πάνω από 40.000 Ευρωπαίοι ανέπτυξαν καρκίνο εξαιτίας της δουλειάς τους σε μια δεκαετία

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, από το 2013 έως το 2023 αναγνωρίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 40.538 περιστατικά καρκίνου που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον. Το 2023 καταγράφηκαν 3.500 νέες περιπτώσεις, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2022.

Ο επαγγελματικός καρκίνος προκαλείται από μακροχρόνια έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στη δουλειά, με τον καρκίνο του πνεύμονα και το μεσοθηλίωμα να αποτελούν το 81,3% των περιπτώσεων. Αυτοί οι τύποι καρκίνου συνδέονται κυρίως με την έκθεση στον αμίαντο και άλλες επικίνδυνες ουσίες, ενώ ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης ακολουθεί με 2.696 περιπτώσεις.

Η πανδημία του κορονοϊού φαίνεται να επηρέασε τον αριθμό των διαγνώσεων κατά την περίοδο 2020-2022.