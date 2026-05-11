Παγκόσμιος συναγερμός για τον Χανταϊό – Δύο επιβάτες κρουαζιερόπλοιου θετικοί

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες, για την αποτροπή εξάπλωσης του χανταϊού.

Ειδική πτήση που πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας μετέφερε 14 Ισπανούς υπηκόους που ταξίδευαν με το κρουαζιερόπλοιο Hondius, σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης. Οι επιβάτες ταξίδεψαν σε ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος με καλυμμένες θέσεις και θαλάμους βιολογικού περιορισμού, προκειμένου να περιοριστεί κάθε πιθανότητα διασποράς του ιού κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Παρόμοιες επιχειρήσεις επαναπατρισμού βρίσκονται σε εξέλιξη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου από τους 17 επιβάτες που επέστρεψαν, ένας βρέθηκε θετικός στον ιό, ενώ ακόμη ένας εμφανίζει ήπια συμπτώματα.

Οι Αμερικανοί επιβάτες μεταφέρονται ήδη σε εξειδικευμένη μονάδα καραντίνας στη Νεμπράσκα, όπου θα τεθούν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία επιβεβαιώνει κρούσμα του ιού, με το υπουργείο Υγείας να ανακοινώνει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έχει έρθει σε επαφή με τουλάχιστον 22 άτομα. Οι επαφές αυτές έχουν ήδη ειδοποιηθεί και βρίσκονται σε διαδικασία ιχνηλάτησης και παρακολούθησης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 22 επιβάτες τέθηκαν σε καραντίνα 72 ωρών σε νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ, προτού συνεχίσουν τον υποχρεωτικό κατ’ οίκον περιορισμό για διάστημα έως και 45 ημερών. Παρά τα μέτρα, οι βρετανικές αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη.

Στην Ιταλία, τέσσερις περιπτώσεις που σχετίζονται με επιβεβαιωμένο κρούσμα τελούν υπό επιτήρηση και έχουν τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα στο σπίτι τους, ενώ συνεχίζεται η ιχνηλάτηση επαφών.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα και δύο ύποπτα, με τη διεθνή κινητοποίηση να εντείνεται, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών κρουαζιερόπλοιου που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς.

Στο «Αττικόν» ο Έλληνας επιβάτης

Στην Ελλάδα, ένας επιβάτης του ίδιου πλοίου νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο «Αττικόν», σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ο ασθενής δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα, ωστόσο η νοσηλεία του κρίθηκε απαραίτητη για λόγους πρόληψης και αυξημένης επιτήρησης.

Οι γιατροί που τον παρακολουθούν εμφανίζονται αισιόδοξοι, επισημαίνοντας ότι θα υποβάλλεται σε τακτικές εξετάσεις ανά δύο ημέρες, ενώ δεν αποκλείεται σύντομα να επιστρέψει στην οικογένειά του εφόσον δεν εμφανίσει συμπτώματα.

Πηγή: ertnews.gr