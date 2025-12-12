Παθολόγοι: Διαμαρτύρονται για αποκλεισμό από την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.) εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την Υπουργική Απόφαση που αναθέτει αποκλειστικά στους ενδοκρινολόγους τη διαχείριση της παχυσαρκίας, παραμερίζοντας τους παθολόγους. Η Ένωση τονίζει ότι η παθολογία προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση της παχυσαρκίας, καθώς οι παθολόγοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Επισημαίνουν την ανάγκη για κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τα νέα φάρμακα για τη νόσο και ζητούν την άρση των περιορισμών που αποκλείουν ασθενείς, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των φαρμάκων και τη δημιουργία εκπαιδευτικού πλαισίου για όλους τους γιατρούς. Τονίζουν ότι η συνεργασία και η ισότιμη πρόσβαση στην ιατρική εκπαίδευση και θεραπεία είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά της η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.) σχετικά με την νέα Υπουργική Απόφαση για το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας για όσους το έχουν ανάγκη.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η ΚΥΑ για τόσους έχουν παχυσαρκία «επιλέγει αποκλειστικά τους ενδοκρινολόγους ως αρμόδιους για τη διαχείρισή του προβλήματος, αποκλείοντας αυθαίρετα τους ειδικούς παθολόγους».

«Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας απαιτεί πολυσυλλεκτική και σφαιρική προσέγγιση, όπως ακριβώς την προσφέρει η ειδικότητα της Παθολογίας. Ο Παθολόγος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και είναι εκείνος που καθημερινά διαχειρίζεται περιστατικά με παχυσαρκία και τις σύνοδες της επιπλοκές», αναφέρει η Ένωση.

Σχετικά με τα νέα φάρμακα για την παχυσαρκία, σημειώνει ότι πριν από περίπου ένα χρόνο η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ενέκρινε την κυκλοφορία τους «χωρίς το κανονιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει την χορήγηση, την παρακολούθηση και την ασφάλεια των ασθενών και επί της ουσίας επέτρεψε την κυκλοφορία τους ως απλά εμπορευματικά προϊόντα, χωρίς αποζημίωση και ηλεκτρονική συνταγογράφηση».

Κάνουν επίσης, λόγο για ανισότητα πρόσβασης των πολιτών στην θεραπεία κατά της παχυσαρκίας και απαιτούν:

Άμεση άρση των περιορισμών που αποκλείουν την πλειονότητα των ασθενών με παχυσαρκία.

Τα φάρμακα να χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ως φάρμακα και όχι ως ΜΗΣΥΦΑ (Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα).

Δημιουργία κανονιστικού και εκπαιδευτικού πλαισίου για όλους τους γιατρούς της ΠΦΥ (δημόσιες δομές και ιδιωτικός τομέας), ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση, συμβουλές και θεραπεία.

Οι Παθολόγοι καταλήγουν ότι «μόνο μέσα από συνεργασία και ισότιμη πρόσβαση στην ιατρική εκπαίδευση και στη θεραπεία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την παχυσαρκία, μία από τις σημαντικότερες απειλές για τη δημόσια υγεία».

Πηγή: iatropedia.gr