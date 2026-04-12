Ποιες τροφές να αποφύγεις σήμερα αν έχεις χοληστερίνη και υπέρταση

Αν έχεις χοληστερίνη και υπέρταση, ακολούθησε τις παρακάτω συμβουλές ώστε να μην στερηθείς τίποτα από το πασχαλινό τραπέζι!

Γλυκά, αβγά, τσουρέκια, κουλουράκια, αρνί, κοκορέτσι και άφθονο αλκοόλ…. Όλοι μας έχουμε συνδυάσει το πασχαλινό τραπέζι με αυτά τα εδέσματα και ανυπομονούμε πώς και πώς να έρθουν οι μέρες που θα τα γευτούμε…

Τι συμβαίνει, όμως, όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα υγείας που δεν μας αφήνει να απολαύσουμε άφοβα όλες αυτές τις γεύσεις; Τι πρέπει να κάνεις αν αντιμετωπίζεις προβλήματα υπέρτασης και υψηλής χοληστερίνης;

Το βασικό είναι να μην υπερβάλλεις! Ούτε με τις στερήσεις ούτε με την υπερκατανάλωση. Είναι σημαντικό να μην μένεις εκτός της οικογένειας και του “κλίματος του τραπεζιού”, αλλά είναι επίσης σημαντικό να μην επιδεινώσεις το πρόβλημα υγείας που έχεις και κυρίως…. να μην καταλήξουν οι όμορφες οικογενειακές στιγμές στα επείγοντα του πλησιέστερου νοσοκομείου. Γι’ αυτό ακολούθησε τις παρακάτω συμβουλές για δίαιτα και διατροφή για όσους έχουν χοληστερίνη και υπέρταση από τους γιατρούς του doctoranytime και κάνε υπομονή. Λίγες μέρες είναι… θα περάσουν!

Συμβουλή 1η:

Απόφυγε τα πολλά κορεσμένα λιπαρά και τη χοληστερίνη των τροφίμων. Φυσικά και θα τσουγκρίσεις το αβγό σου και στη συνέχεια θα το φας, αλλά δεν χρειάζεται να είναι περισσότερα του ενός και σίγουρα όχι κάθε μέρα. Επίσης, απόφυγε τα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα (κρέμα γάλακτος, γιαούρτι, τυρί).

Συμβουλή 2η:

Για να επισπεύσεις τον κορεσμό σου, να χορταίνεις δηλαδή πιο εύκολα, συνόδευσε πάντα το γεύμα σου με άφθονη πράσινη σαλάτα με φρέσκα λαχανικά και φρούτα. Φρόντισε να τρως σαλάτα σε κάθε γεύμα σου.

Συμβουλή 3η:

Το αλκοόλ θα πρέπει να το καταναλώνεις με μέτρο και μόνο αν και όσο σου το επιτρέπει ο θεράπων γιατρός σου. Αν θέλεις να καταναλώσεις αλκοόλ προτίμησε το κόκκινο κρασί, το οποίο έχει ευεργετικό ρόλο στη μείωση της LDL, της κακής χοληστερίνης δηλαδή. Αν τυχόν λαμβάνεις φάρμακα, θα πρέπει να ρωτήσεις το γιατρό σου αν επιτρέπεται να πιεις αλκοόλ.

Συμβουλή 4η:

Αν σου αρέσει η σοκολάτα και θέλεις να φας, προτίμησε τη μαύρη σοκολάτα. Πλέον, είναι διαθέσιμα στο εμπόριο πολλά προϊόντα με υποκατάστατα ζάχαρης και φυτικά συστατικά. Μπορείς να βρεις τσουρέκια, κουλουράκια, σοκολατένια αβγά χωρίς ζάχαρη και ζωικό γάλα που δεν υστερούν καθόλου σε γεύση και εμφάνιση από τα κλασικά γλυκίσματα.

Συμβουλή 5η:

Μην προσθέτεις έξτρα αλάτι στο φαγητό σου. Αν μπορείς απόφυγέ το εντελώς. Το πολύ αλάτι προκαλεί κατακράτηση υγρών και αυξάνει τον όγκο του κυκλοφορούντος αίματος στα αγγεία, πυροδοτώντας την αύξηση της αρτηριακής πίεσης- υπέρταση.

Συμβουλή 6η:

Μην κοιμάσαι αμέσως μετά το γεύμα. Όταν τελειώσεις το φαγητό σου, κάθισε λίγη ώρα στο τραπέζι μέχρι να χωνέψεις. Μην σηκώνεσαι αμέσως και μην πέσεις για ύπνο. Αφού περάσει λίγη ώρα, πήγαινε να περπατήσεις ήπια για λίγα λεπτά και στη συνέχεια, ξεκουράσου. Μην πιέζεις το σώμα σου και μην πέφτεις με “γεμάτο στομάχι” στο κρεβάτι.

