“Ποιοι καρκίνοι εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα στους νέους”

Έντεκα τύποι καρκίνου γίνονται ολοένα και πιο συχνοί στους νέους στην Αγγλία, σύμφωνα με μια σημαντική μελέτη, τα ευρήματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό BMJ Oncology.

Αν και η πλήρης εξήγηση για την αύξηση των κρουσμάτων παραμένει ασαφής, οι επιστήμονες θεωρούν ότι η σταδιακή αύξηση του μέσου όρου βάρους των ανθρώπων τα τελευταία χρόνια πιθανότατα παίζει κάποιο ρόλο, αν και αυτό δεν εξηγεί πλήρως το φαινόμενο.

Η μελέτη, που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο και το Imperial College του Λονδίνου, υπογραμμίζει ότι ο καρκίνος στους νέους παραμένει σπάνιος, και οι ειδικοί ενθαρρύνουν τους νέους να ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο.

Παρόλα αυτά, η ανησυχία είναι μεγάλη καθώς ο αριθμός των καρκίνων στους νέους, κυρίως σε άτομα από τα τέλη των εφήβων μέχρι τα 40 τους, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο Μπράντλεϊ Κουμπς, από το Πόρτσμουθ, πέθανε από καρκίνο του εντέρου στα 23 του, παρόλο που εμφάνιζε πολλές “κόκκινες σημαίες” της νόσου.

Η μητέρα του, Κάρολαϊν Μούσντεϊλ, δήλωσε ότι παρόλο που ο γιος της είχε συμπτώματα που παραπέμπουν σε καρκίνο του εντέρου, οι γιατροί τον απέριψαν ως πολύ νέο για να έχει τη νόσο.

Ο Μπράντλεϊ ήταν υγιής, φαινόταν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και ετοιμαζόταν να υπογράψει συμβόλαιο με μια ημι-επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα, όταν άρχισε να χάνει βάρος και να έχει πόνους στην κοιλιά.

Η διάγνωση ήρθε 18 μήνες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων, όταν η καρκινική μάζα ήταν τόσο μεγάλη που εμπόδισε την κάμερα κατά την κολονοσκόπηση. Παρά την προσπάθεια χειρουργικής επέμβασης και χημειοθεραπείας, ο καρκίνος ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί και ο Μπράντλεϊ πέθανε με τον σκύλο του, τον Μπάστερ, στο πλευρό του.

Η αύξηση των καρκίνων στους νέους

Η μελέτη έδειξε ότι οι καρκίνοι του εντέρου και του μαστού είναι οι πιο συχνοί στους νέους ενήλικες, με περίπου 11.500 περιστατικά ετησίως. Ωστόσο, ο καρκίνος του παγκρέατος και της χοληδόχου κύστης παραμένουν πολύ πιο σπάνιοι.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι μόνο ο καρκίνος του εντέρου και των ωοθηκών αυξάνονται αποκλειστικά στους νέους, ενώ οι υπόλοιποι τύποι παρατηρούνται και σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Μία από τις αιτίες που εξετάζονται είναι η αύξηση της παχυσαρκίας, η οποία παρατηρείται από τη δεκαετία του 1990 και επηρεάζει τη σύνθεση των ορμονών του σώματος, όπως η ινσουλίνη, και ενδεχομένως να αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο.

Όμως, ακόμα και αυτή η εξήγηση είναι ατελής. Για παράδειγμα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι για κάθε 100 επιπλέον περιστατικά καρκίνου του εντέρου, τα 20 ενδέχεται να οφείλονται στην παχυσαρκία, ενώ τα 80 παραμένουν ανεξήγητα.

Οι 11 τύποι καρκίνου που γίνονται πιο συχνοί στους νέους στην Αγγλία είναι:

Καρκίνος του εντέρου Καρκίνος του θυρεοειδούς Μυέλωμα πολλαπλών Καρκίνος του ήπατος Καρκίνος των νεφρών Καρκίνος της χοληδόχου κύστης Καρκίνος του παγκρέατος Καρκίνος του ενδομητρίου (γραμμή μήτρας) Καρκίνος του στόματος Καρκίνος του μαστού Καρκίνος των ωοθηκών

Το μέλλον και οι προτάσεις για πρόληψη

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η πρόληψη του καρκίνου είναι απαραίτητη και μπορεί να επιτευχθεί με τη διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, όπως η σωματική άσκηση και η διατήρηση φυσιολογικού βάρους.

Σήμερα, υπολογίζεται ότι σχεδόν το 40% των καρκίνων σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να προληφθούν με σωστές επιλογές ζωής, όπως το να μην καπνίζει κανείς.

Ο καθηγητής Μονσεράτ Γκαρσία Κλόσας, από το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο, δήλωσε στο BBC: «Η είδηση ότι οι καρκίνοι στους νέους αυξάνονται είναι πολύ ανησυχητική. Ωστόσο, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν για να μειωθεί ο κίνδυνος, όπως η φυσική άσκηση και η διατήρηση ενός υγιούς βάρους».

Η έρευνα συνεχίζεται και οι επιστήμονες εξετάζουν διάφορους άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, τις χημικές ουσίες (PFAS), τη χρήση αντιβιοτικών και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Εξετάζεται επίσης αν η βελτίωση της διάγνωσης του καρκίνου οδηγεί σε περισσότερους νέους ανθρώπους που διαγιγνώσκονται με τη νόσο.

Πηγή: ieidiseis