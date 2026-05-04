Ποιος είναι ο χανταϊός που οδήγησε στον θάνατο τριών επιβατών σε κρουαζιερόπλοιο

Τρεις άνθρωποι πέθαναν και τρεις ακόμη έχουν ασθενήσει μετά από πιθανή επιδημία χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό, σημειώνει το Reuters.

«Ο ΠΟΥ έχει ενημερωθεί για ένα περιστατικό δημόσιας υγείας που αφορά ένα κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό και παρέχει υποστήριξη. Μέχρι σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα μόλυνσης από χανταϊό και υπάρχουν άλλα πέντε ύποπτα κρούσματα. Από τους έξι ανθρώπους που έχουν προσβληθεί, τρεις έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική», τόνισε ο Οργανισμός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ακολουθούν σημαντικές πληροφορίες για τον ιό.

Μετάδοση από τρωκτικά

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι άνθρωποι μολύνονται συνήθως όταν σωματίδια του ιού από περιττώματα, σάλιο ή ούρα τρωκτικών αιωρούνται στον αέρα, κυρίως όταν καθαρίζονται χώροι όπου έχουν φωλιάσει αρουραίοι και ποντίκια.

Σύμφωνα με το ιατρικό περιοδικό The Lancet, το όνομά του προέρχεται από την περιοχή του ποταμού Χαντάν στη Νότια Κορέα, όπου ταυτοποιήθηκε ο ιός τη δεκαετία του 1970.

Μπορεί να είναι θανατηφόρος

Ο χανταϊός ανήκει σε μια οικογένεια ιών που προκαλούν δύο νόσους: μία που επηρεάζει κυρίως τους πνεύμονες και μία που προσβάλλει τα νεφρά. Η πρώτη προσελκύει τη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς έχει υψηλό ποσοστό θνητότητας -περίπου 40%.

Το πνευμονικό σύνδρομο του χανταϊού, η αναπνευστική μορφή της νόσου, εμφανίζεται συχνότερα στη Βόρεια και Νότια Αμερική.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Καναδά, περίπου 200 περιστατικά από χανταϊό που επηρεάζουν τους πνεύμονες, καταγράφονται κάθε χρόνο παγκοσμίως.

Η πιανίστρια κλασικής μουσικής Μπέτσι Αρακάουα, σύζυγος του ηθοποιού Τζιν Χάκμαν, πέθανε από χανταϊό στο Νέο Μεξικό το 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας.

Συμπτώματα

Ο χανταϊός ξεκινά συνήθως με συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, όπως κόπωση και πυρετός, μία έως οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση στον ιό, σύμφωνα με το CDC.

Τέσσερις έως δέκα ημέρες αργότερα εμφανίζονται βήχας, δύσπνοια και υγρό στους πνεύμονες.

Η διάγνωση τις πρώτες 72 ώρες της λοίμωξης είναι δύσκολη, σύμφωνα με το CDC, με αποτέλεσμα τα συμπτώματα να συγχέονται εύκολα με τον ιό της γρίπης.

Θεραπεία

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τη λοίμωξη από τον χανταϊό, οπότε η αντιμετώπιση επικεντρώνεται στην υποστηρικτική φροντίδα, όπως ξεκούραση και ενυδάτωση. Οι ασθενείς μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειαστούν αναπνευστική υποστήριξη.

Πρόληψη

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έκθεση στον χανταϊό μπορεί να μειωθεί με την απομάκρυνση των τρωκτικών από χώρους όπου ζουν άνθρωποι. Αποφύγετε το σκούπισμα ή τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας σε ξεραμένα περιττώματα, καθώς μπορεί να διασπείρουν τον ιό στον αέρα.

Πηγή: skai.gr