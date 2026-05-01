“Ποιο αλλαντικό κρύβει τον μεγαλύτερο κίνδυνο”

Άλλες δυο ανασκοπήσεις μελετών ενημέρωσαν για όσα προκαλεί στην υγεία μας η τακτική κατανάλωση επεξεργασμένου ή/και κόκκινου κρέατος. Ποιο αλλαντικό είναι πιο επικίνδυνο.

Δυο ανασκοπήσεις ερευνών προστέθηκαν, το προηγούμενο διάστημα, στον συνεχώς αυξανόμενο όγκο στοιχείων, τα οποία αποκαλύπτουν ότι η διατροφή που είναι πλούσια σε κόκκινο ή/και επεξεργασμένο κρέας συσχετίζεται με εμφάνιση προβλημάτων στην υγεία.

Για την ιστορία, τα επεξεργασμένα κρέατα χρειάζονται μέτρο, καθώς περιέχουν πρόσθετα συντηρητικά, νιτρικά άλατα και νάτριο που συμβάλλουν στη φλεγμονή, την αντίσταση στην ινσουλίνη και την αύξηση βάρους. Δηλαδή, στους παράγοντες κινδύνου για διαβήτη τύπου 2.

Η λίστα περιλαμβάνει όχι μόνο τα γνωστά ως ανθυγιεινά προϊόντα (το μπέικον ηγείται της λίστας), αλλά δυνητικά υγιεινά, όπως

Ποιο είναι το χειρότερο φαγητό για την υγεία της καρδιάς μας

Tα μη επεξεργασμένα κρέατα είναι η φρέσκια μοσχαρίσια μπριζόλα, το στήθος κοτόπουλου, οι χοιρινές μπριζόλες και ο κιμάς (βοδινό, κοτόπουλο, χοιρινό). Τα καταλαβαίνετε από το γεγονός ότι δεν περιέχουν συντηρητικά και χρώματα ή τεχνητά αρώματα και η υφή είναι φυσική.

Πάμε τώρα, και στις πιο επικίνδυνες ποσότητες που προέκυψαν από ανάλυση δεδομένων από σχεδόν 2.000.000 ενήλικες που συμμετείχαν σε 31 μελέτες σε 20 χώρες, επί μια δεκαετία.

Για κάθε 51 γραμμάρια επεξεργασμένου κρέατος που καταναλώνουμε κάθε μέρα, ο κίνδυνος για διαβήτη τύπου 2 αυξάνεται κατά 15%. Αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί σε ένα μεσαίου μεγέθους λουκάνικο ή 2 με 3 φέτες μπέικον.

Για κάθε 99 γραμμάρια κόκκινου κρέατος που τρώμε κάθε ημέρα, ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 10%. Είναι το μέγεθος μιας μικρής μπριζόλας.

Ευρωπαϊκές μελέτες έδειξαν επίσης ότι για κάθε 113 γραμμάρια πουλερικών την ημέρα, ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 8%.

Πόσο κρέας είναι πολύ

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν χρειάζεται να εξαφανίσουμε τα επεξεργασμένα κρέατα από τη διατροφή μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τα διαχειριζόμαστε ως ‘λιχουδιά’. Κάτι που τρώμε μια στο τόσο. Σε ό,τι αφορά το κόκκινο κρέας, ακόμα δεν υπάρχουν στοιχεία για ακριβείς ποσότητες που είναι ασφαλής.

Με βάση ωστόσο, τα τρέχοντα στοιχεία έως δυο μερίδες την εβδομάδα είναι ΟΚ. Όπου μερίδες, είναι μια μικρή χοιρινή μπριζόλα ή δυο κεφτεδάκια πάνω από τα μακαρόνια μας.

Ποιο αλλαντικό αυξάνει κατά 15% τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη

H απάντηση είναι «όλα». Και το σαλάμι και το ζαμπόν και ό,τι άλλο ‘κυκλοφορεί’ ως αλλαντικό είναι επικίνδυνο όταν κάνουμε τακτική κατανάλωση, αφού όλα είναι επεξεργασμένα κρέατα. Τα επίπεδα νατρίου, κορεσμένων λιπαρών και συντηρητικών διαφέρουν μεν, ελαφρώς μεταξύ τους, αλλά οι συνολικές επιπτώσεις στην υγεία είναι παρόμοιες.

Η περίσσεια νατρίου μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση, αυξάνοντας την πίεση στην καρδιά μας.

Τα κορεσμένα λίπη συμβάλουν στην απόφραξη των αρτηριών (αθηροσκλήρωση), που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και τα ανθυγιεινά λίπη συμβάλουν στην αύξηση βάρους, η οποία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για καρδιακές παθήσεις.

Όπως ενημέρωσε η μελέτη, πενήντα (50) γραμμάρια επεξεργασμένο κρέατος ζυγίζουν οι δυο φέτες ζαμπόν. Αν τρώτε κάθε ημέρα αυτές τις δυο φέτες ζαμπόν, αυξάνετε κατά 15% τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2 μέσα στην προσεχή δεκαετία.