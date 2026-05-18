Πώς οι ενέσεις αδυνατίσματος μπορούν να μειώσουν στο μισό τις ημέρες ασθένειας

Οι ενέσεις για την απώλεια βάρους μπορούν να μειώσουν σχεδόν στο μισό τις ημέρες αναρρωτικής άδειας που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι και να αποσυμφορήσουν σημαντικά τα συστήματα υγείας, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο στους οποίους είχαν συνταγογραφηθεί τα συγκεκριμένα φάρμακα, κατέγραψε αισθητή βελτίωση στην παραγωγικότητα στην εργασία.

Έπειτα από εννέα μήνες θεραπείας, οι απουσίες λόγω ασθενείας μειώθηκαν κατά 45%, ενώ οι μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες διάρκειας πέντε ημερών και άνω υποχώρησαν κατά 56%.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η ευρύτερη χορήγηση των θεραπειών θα μπορούσε να εξοικονομήσει στη Βρετανία σχεδόν 10 εκατομμύρια ραντεβού με γενικούς ιατρούς και να μειώσει κατά ένα τέταρτο τις επισκέψεις παχύσαρκων ασθενών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών.

Ο Μάρτιν Φίντοκ, γενικός διευθυντής της Oviva στο Ηνωμένο Βασίλειο, της εταιρείας που πραγματοποίησε τη μελέτη, δήλωσε ότι «η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση παραγωγικότητας και η παχυσαρκία αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι όταν οι άνθρωποι λαμβάνουν τη σωστή θεραπεία —ενέσεις σε συνδυασμό με κατάλληλη κλινική υποστήριξη— επιστρέφουν στην εργασία τους, σταματούν να εξαρτώνται από τον οικογενειακό γιατρό και ξαναβρίσκουν την καθημερινότητά τους».

Μείωση ημικρανιών και κρίσεων άσθματος

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας που έγινε πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη και βασίζονται σε μελέτη 1.270 ασθενών του NHS, στους οποίους είχαν χορηγηθεί ενέσεις αδυνατίσματος επειδή το αυξημένο βάρος τους συνδεόταν με χρόνια νοσήματα.

Οι περισσότεροι ασθενείς λάμβαναν σεμαγλουτίδη, γνωστή εμπορικά ως Wegovy για την απώλεια βάρους και Ozempic για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2.

Συγκρίνοντας ισοδύναμες περιόδους τριών μηνών πριν και μετά τη θεραπεία, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μέσες ημέρες αναρρωτικής άδειας μειώθηκαν από 1,19 σε 0,66 ανά ασθενή. Παράλληλα, το ποσοστό όσων χρειάστηκε να απουσιάσουν από την εργασία τους για τουλάχιστον πέντε ημέρες περιορίστηκε από 17% σε 7%.

Άλλες μελέτες που παρουσιάστηκαν στο ίδιο συνέδριο, δείχνουν ότι τα φάρμακα μπορεί επίσης να μειώνουν τις ημικρανίες και τις κρίσεις άσθματος — δύο από τις συχνότερες αιτίες αναρρωτικών αδειών.

Έρευνα του Πανεπιστημίου της Νότιας Δανίας, με τη στήριξη της Novo Nordisk, η οποία παρασκευάζει το Wegovy, παρακολούθησε σχεδόν 150.000 ενήλικες που λάμβαναν τις ενέσεις για έναν χρόνο.

Η μελέτη κατέγραψε μείωση κατά 14% στη χρήση φαρμάκων για ημικρανίες και κατά 26% στις κρίσεις άσθματος.

Οι ημικρανίες ευθύνονται κάθε χρόνο για εκατομμύρια χαμένες εργάσιμες ημέρες, ενώ το άσθμα παραμένει μία από τις συχνότερες χρόνιες παθήσεις στον ενεργό πληθυσμό.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα οφέλη οφείλονται εν μέρει στη μείωση της φλεγμονής και στη βελτίωση του σακχάρου στο αίμα που σχετίζονται με την απώλεια βάρους. Παράλληλα, τα φάρμακα ενδέχεται να επηρεάζουν και τους μηχανισμούς πόνου και ημικρανίας στον εγκέφαλο.

Εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων

Η νέα κατηγορία φαρμάκων GLP-1 έχει ήδη συνδεθεί με σημαντική απώλεια βάρους αλλά και με βελτίωση σε σειρά χρόνιων νοσημάτων.

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ουές Στρίτινγκ, που έχει στηρίξει την επέκταση των δοκιμών για τη διερεύνηση της επίδρασης των ενέσεων στην ανεργία λόγω ασθενείας, δήλωσε ότι η κυβέρνηση «έχει αποστολή να ξανακάνει το έθνος υγιές και να επιστρέψουν οι Βρετανοί από το κρεβάτι του ασθενούς στο γραφείο».

«Πρέπει να επαναφέρουμε τη χώρα στην υγεία και στην εργασία. Οι πολιτικές για μια υγιή κοινωνία είναι καθοριστικές και για μια υγιή οικονομία», ανέφερε.

Η ίδια μελέτη κατέγραψε επίσης σημαντική μείωση στις επισκέψεις σε γενικούς ιατρούς, με τα δια ζώσης ραντεβού να υποχωρούν κατά 43%. Κατά μέσο όρο, οι ασθενείς έχασαν το 12,4% του σωματικού τους βάρους.

Σήμερα, περισσότερο από το 28% των ενηλίκων στην Αγγλία θεωρούνται παχύσαρκοι, ενώ ακόμη 36% είναι υπέρβαροι.

3,4 εκατ. δικαιούχοι στο NHS

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αν το πρόγραμμα επεκταθεί στα 3,4 εκατομμύρια άτομα στην Αγγλία που πληρούν σήμερα τα κριτήρια για χορήγηση ενέσεων αδυνατίσματος μέσω του NHS, θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν σχεδόν 10 εκατομμύρια ραντεβού με γενικούς γιατρούς κάθε χρόνο.

Αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση περίπου 364 εκατ. λιρών ετησίως για το βρετανικό σύστημα υγείας — ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 3% του βασικού προϋπολογισμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Όλοι οι συμμετέχοντες στη μελέτη της Oviva ήταν σοβαρά παχύσαρκοι, με μέσο δείκτη μάζας σώματος (BMI) 45, ο οποίος μειώθηκε σε 39 έπειτα από εννέα μήνες θεραπείας.

Κατά μέσο όρο, οι ασθενείς αντιμετώπιζαν τουλάχιστον τρεις σοβαρές παθήσεις όταν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, κυρίως άγχος, υπέρταση και διαβήτη τύπου 2.

Παράλληλα, ξεχωριστή μελέτη σε 738 ασθενείς που έλαβαν τις ενέσεις έδειξε ότι οι επισκέψεις στα επείγοντα μειώθηκαν κατά 25%.

Το 2024, το βρετανικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Κλινικής Αριστείας (NICE) συνέστησε τη χορήγηση των ενέσεων σε περίπου 3,4 εκατομμύρια άτομα με BMI άνω του 35 και σχετιζόμενο πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, η εφαρμογή περιορίστηκε σε 220.000 ασθενείς σε βάθος τριετίας, δηλαδή περίπου στο 10% των δικαιούχων.

Τον Απρίλιο, το NICE αποφάσισε επίσης ότι τα φάρμακα θα πρέπει να χορηγούνται μέσω του NHS και σε 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους για την πρόληψη εμφραγμάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων. Έτσι, όσοι έχουν υποστεί έμφραγμα ή εγκεφαλικό ή πάσχουν από στεφανιαία νόσο και έχουν BMI άνω του 27 μπορούν πλέον να λάβουν Wegovy.

Νέες κλινικές δοκιμές για την αξιολόγηση της επίδρασης των ενέσεων στην απασχόληση και την παραγωγικότητα βρίσκονται ήδη σε σχεδιασμό.

Πηγή: news247.gr / Γιάννης Δεβετζόγλου