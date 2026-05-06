Πώς σχολιάζει ο ΕΟΔΥ τον Έλληνα επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο με περιστατικά χανταϊού

Η επιδημία χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, η οποία έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία, έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα σε τουλάχιστον οκτώ κρούσματα και τρεις θανάτους.

Οι ειδικοί συνεχίζουν να αξιολογούν την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ οι αρχές περιμένουν περισσότερες πληροφορίες για τον Έλληνα επιβάτη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), καθώς ο ΕΟΔΥ έχει ζητήσει περισσότερες πληροφορίες, όπως για το αν είναι κάτοικος Ελλάδας ή διαμένει σε χώρα του εξωτερικού.

Όπως εξηγεί ο πνευμονολόγος και πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θοδωρής Βασιλακόπουλος, «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη μετάδοση του ιού, ξεκαθαρίζοντας ότι η νόσος δεν εξαπλώνεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο».

Τι ισχύει για τη μετάδοση

«Η μετάδοση χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια», τόνισε ο κ. Βασιλακόπουλος, διευκρινίζοντας ότι απαιτείται παρατεταμένη επαφή για να συμβεί. «Η εικόνα του χανταϊού δεν έχει καμία σχέση με άλλους ιούς όπως ο κορονοϊός ή η γρίπη», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, που φιλοξενεί περίπου 150 επιβάτες, επτά άνθρωποι παρουσίασαν συμπτώματα (πριν επιβεβαιωθεί το όγδοο κρούσμα). «Αν ο ιός ήταν τόσο μεταδοτικός, θα είχαμε περισσότερους ανθρώπους με συμπτώματα», επισήμανε, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η μετάδοση παραμένει περιορισμένη.

Ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) έχει ήδη αποστείλει ειδικό επιστήμονα στο πλοίο για να συντονίσει την ιχνηλάτηση.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από πανδημία, επισημαίνοντας ότι τα περιστατικά στη χώρα είναι περιορισμένα: «Από το 2004 που παρακολουθούμε το νόσημα, έχουμε μόνο ένα ή δύο περιστατικά ετησίως, με μια χρονιά που καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά».

Η κατάσταση του Έλληνα επιβάτη

Ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ακόμη σαφή στοιχεία για τον Έλληνα επιβάτη του πλοίου, επισημαίνοντας ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα παρέχει εντός της ημέρας τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να περιμένουν περισσότερες πληροφορίες.

Χανταϊός – Το χρονικό της επιδημίας στο MV Hondius

Η επιδημία χανταϊού στο MV Hondius ξεκίνησε τον Απρίλιο, με τα κρούσματα να αυξάνονται σταδιακά. Τα πρώτα περιστατικά εντοπίστηκαν στις 6 Απριλίου και ακολούθησαν περαιτέρω θύματα, με τα κρούσματα και τους θανάτους να καταγράφονται έως τις αρχές Μαΐου. Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά τα περιστατικά και συνεχίζουν την ιχνηλάτηση των επαφών.

Αναλυτικά τα περιστατικά

Πρώτο περιστατικό : Ένας άνδρας παρουσίασε συμπτώματα στις 6 Απριλίου και κατέληξε στις 11 Απριλίου.

: Ένας άνδρας παρουσίασε συμπτώματα στις 6 Απριλίου και κατέληξε στις 11 Απριλίου. Δεύτερο περιστατικό : Γυναίκα που είχε στενή επαφή με τον πρώτο ασθενή, κατέληξε στις 26 Απριλίου.

: Γυναίκα που είχε στενή επαφή με τον πρώτο ασθενή, κατέληξε στις 26 Απριλίου. Τρίτο και τέταρτο περιστατικά: Άνδρας και γυναίκα παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα και κατέληξαν στις 2 Μαΐου.

Τα τρέχοντα δεδομένα

Τα περιστατικά συνδέονται άμεσα με το πλοίο και τα συμπτώματα παραμένουν περιορισμένα. Εξετάζονται επίσης ύποπτα κρούσματα στην Ολλανδία και τη Γαλλία.

Η υπόθεση παραμένει δυναμική, με τις υγειονομικές αρχές και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να συνεχίζουν την ιχνηλάτηση επαφών και την αξιολόγηση των περιστατικών για να περιοριστεί η περαιτέρω διασπορά.

Πηγή: NEWS24/7