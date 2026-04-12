Πώς το άτμισμα επιδρά στον εγκέφαλο των νέων;

Το άτμισμα (vaping) παρουσιάστηκε αρχικά ως μια πιο υγιεινή εναλλακτική του καπνίσματος, καθώς παρότι περιέχει νικοτίνη, δεν περιλαμβάνει την πίσσα και τον καπνό που υπάρχουν στα συμβατικά τσιγάρα.

Ωστόσο, το κακό με την ευκολία και τις διάφορες γεύσεις που έχουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι ότι όλο και πιο νέοι άνθρωποι, ακόμα και έφηβοι, ξεκινάνε το vaping.

Παρότι φαίνεται να είναι λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα τσιγάρων, το άτμισμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες, πέρα από τον εθισμό.

Vaping: Η τρομακτική παρενέργεια για όσους είναι κάτω των 25

Όπως εξηγεί ο φαρμακοποιός και YouTuber Dr Chris, το άτμισμα μπορεί να έχει επιπτώσεις ακόμα και στη λειτουργία του εγκεφάλου, ειδικά όταν χρησιμοποιείται τακτικά από άτομα κάτω των 25 ετών.

Σύμφωνα με τον Dr Chris, οι χημικές ουσίες που περιέχουν τα vapes για να δημιουργηθούν οι διάφορες γεύσεις μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στο κέντρο λήψης αποφάσεων του εγκεφάλου. Μάλιστα, χαρακτηρίζει το φαινόμενο αυτό «vape brain».

«Η βιομηχανία του vaping ξοδεύει εκατομμύρια για να σχεδιάσει γεύσεις και συσκευές που θα εθίσουν τους νέους: μάνγκο, μέντα, καραμέλα. Το πρώτο σου vape μπορεί να είναι η αρχή μιας δεκαετούς εξάρτησης», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Πώς η νικοτίνη επιδρά στον εγκέφαλο

Παρά το δραματικό ύφος του YouTuber, το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) έχει δημοσιεύσει παρόμοια ευρήματα για τις επιπτώσεις του vaping στον εγκέφαλο.

Τα περισσότερα ηλεκτρονικά τσιγάρα εξακολουθούν να περιέχουν νικοτίνη, γεγονός που τα καθιστά επικίνδυνα για εγκύους, παιδιά και νέους κάτω των 25 ετών. Παράλληλα, η αμφιλεγόμενη προώθηση, τα χρώματα και οι γεύσεις τους έχουν επικριθεί επειδή φαίνεται να στοχεύουν τη νεότερη γενιά.

Υπενθυμίζεται ότι η νικοτίνη επηρεάζει περιοχές του εγκεφάλου που ελέγχουν την προσοχή, τη μάθηση, τη διάθεση, τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των παρορμήσεων.

Ούτως ή άλλως, η προσοχή των νέων βομβαρδίζεται από γρήγορο περιεχόμενο στα social media. Η νικοτίνη επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, δημιουργώντας προβλήματα συγκέντρωσης.

Οι έφηβοι που χρησιμοποιούν νικοτίνη διατρέχουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν στο μέλλον εξάρτηση και από άλλες ουσίες, ενώ είναι πιθανότερο να ξεκινήσουν αργότερα το κάπνισμα συμβατικών τσιγάρων.

