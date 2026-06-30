Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα: Πρόληψη που δεν πρέπει να αναβάλλεις

Το άρθρο τονίζει ότι ο προληπτικός έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι απαραίτητος, καθώς τα ΣΜΝ είναι συχνά, μπορεί να μην εμφανίζουν συμπτώματα και αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όταν διαγνωστούν έγκαιρα. Παρουσιάζει τις διαγνωστικές δυνατότητες της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, με γρήγορα, αξιόπιστα και διακριτικά πακέτα εξετάσεων για HIV, σύφιλη, ηπατίτιδες, HPV και άλλες λοιμώξεις, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος της συνολικής φροντίδας υγείας και όχι με φόβο ή αμηχανία.

Πιο αναλυτικά

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Στην καθημερινότητά μας, υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις που τις αντιμετωπίζουμε με άνεση και άλλες που, σχεδόν ασυναίσθητα, αποφεύγουμε. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται συνήθως τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), όχι επειδή είναι σπάνια, αλλά επειδή εξακολουθούν να συνοδεύονται από προκαταλήψεις και ταμπού.

Κι όμως, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Τα ΣΜΝ είναι πιο συχνά απ’ όσο φανταζόμαστε και μπορεί να αφορούν σε οποιονδήποτε είναι σεξουαλικώς ενεργός. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι σε μεγάλο βαθμό μπορούν να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, εφόσον διαγνωστούν εγκαίρως.

Ο προληπτικός έλεγχος αποτελεί βασικό εργαλείο προστασίας. Αφενός επειδή βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση και αφετέρου επειδή προσφέρει κάτι εξίσου σημαντικό: αίσθημα ασφάλειας. Σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως στα αρχικά στάδια, τα ΣΜΝ δεν παρουσιάζουν εμφανή συμπτώματα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να είναι φορέας τους χωρίς να το γνωρίζει.

Στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, η πρόληψη βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο. Με 45 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της υγείας, σύγχρονα, πλήρως αυτοματοποιημένα εργαστήρια υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, παρέχει αξιόπιστες διαγνωστικές υπηρεσίες με έμφαση στην ποιότητα, την ακρίβεια και τη διακριτικότητα.

Ο έλεγχος για ΣΜΝ στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ πραγματοποιείται γρήγορα, εύκολα και με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητα κάθε εξεταζόμενου. Ανάλογα με τις ανάγκες, διατίθενται διαφορετικά επίπεδα ελέγχου, από βασικές εξετάσεις έως πιο εξειδικευμένους μοριακούς ελέγχους υψηλής διαγνωστικής ακρίβειας.

Μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών περιλαμβάνονται:

• βασικός έλεγχος HIV

• συνδυαστικά πακέτα ελέγχου για HIV, σύφιλη και ηπατίτιδες Β & C

• προηγμένοι μοριακοί έλεγχοι για άνδρες και γυναίκες για πληθώρα μικροοργανισμών που ευθύνονται για λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος

• μοριακή ανίχνευση και τυποποίηση HPV υψηλού και χαμηλού κινδύνου

• έλεγχος για λοιμώξεις, όπως χλαμύδια, γονόρροια και άλλους μικροοργανισμούς που σχετίζονται με λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος

Η σύσταση των ειδικών είναι σαφής: ο έλεγχος για ΣΜΝ δεν αφορά μόνο περιπτώσεις «υποψίας», αλλά εντάσσεται στη συνολική φροντίδα της υγείας. Μπορεί να είναι χρήσιμος μετά από μία νέα σχέση, σε περίπτωση μη προστατευμένης επαφής ή ακόμη και προληπτικά, ως μέρος ενός γενικότερου check-up.

Σήμερα, η διαδικασία του ελέγχου είναι απλή, γρήγορη και αξιόπιστη. Οι περισσότερες εξετάσεις πραγματοποιούνται με μία αιμοληψία ή με λήψη δείγματος (ούρα, σπέρμα, διουρηθρικό, κολποτραχηλικό, πρωκτικό), χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, ενώ τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι διασφαλίζεται η διακριτικότητα, ένας παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση πολλών να κάνουν το πρώτο βήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα ελέγχου ΣΜΝ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ

*Δεν απαιτείται ραντεβού για τα πακέτα των ΣΜΝ.

Γιατί, τελικά, η πρόληψη δεν πρέπει να συνοδεύεται από φόβο ή αμηχανία.

Πρέπει να συνοδεύεται από ενημέρωση, εμπιστοσύνη και φροντίδα για τον εαυτό μας.