Σεξ και εμμηνόπαυση: Πώς να ξαναβρείτε την απόλαυση και την οικειότητα στη νέα σας ζωή

Η εμμηνόπαυση φέρνει σωματικές και συναισθηματικές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν τη σεξουαλική ζωή, όμως δεν σημαίνει το τέλος της απόλαυσης ή της οικειότητας. Με απλές πρακτικές, όπως λιπαντικά για την ξηρότητα, συχνή σεξουαλική δραστηριότητα, ανοιχτή επικοινωνία με τον σύντροφο και, αν χρειαστεί, ιατρική υποστήριξη, οι γυναίκες μπορούν να προσαρμοστούν στη νέα φάση της ζωής τους και να ξαναβρούν την ευχαρίστηση με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτογνωσία.

Πιο αναλυτικά

Η μετάβαση στην εμμηνόπαυση φέρνει μαζί της πολλές σωματικές και συναισθηματικές αλλαγές, οι οποίες αναπόφευκτα επηρεάζουν και τη σεξουαλική σας ζωή. Η μείωση των οιστρογόνων μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που νιώθετε το σώμα σας, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποχαιρετήσετε την απόλαυση. Με τη σωστή ενημέρωση και μερικές απλές προσαρμογές, μπορείτε να ανακαλύψετε νέες πτυχές της οικειότητας και να νιώσετε πιο απελευθερωμένες από ποτέ.

«Η εμμηνόπαυση δεν είναι το τέλος της σεξουαλικότητας, αλλά μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσετε την απόλαυση με τους δικούς σας όρους.»

Οι σωματικές αλλαγές και πώς να τις διαχειριστείτε

Αντιμετώπιση της ξηρότητας

Μία από τις πιο συχνές προκλήσεις είναι η κολπική ξηρότητα, η οποία μπορεί να κάνει την επαφή επώδυνη. Μη διστάζετε να χρησιμοποιήσετε λιπαντικά με βάση το νερό ή εξειδικευμένες ενυδατικές κρέμες. Αυτά τα προϊόντα μπορούν να μειώσουν άμεσα την τριβή και την ενόχληση, κάνοντας την εμπειρία ξανά ευχάριστη.

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Η σημασία της συχνής δραστηριότητας

Ίσως σας φανεί περίεργο, αλλά η διατήρηση της σεξουαλικής δραστηριότητας (είτε με σύντροφο είτε μόνη σας) βοηθά το σώμα σας. Η αυξημένη ροή αίματος στην περιοχή βοηθά τους ιστούς να παραμείνουν ελαστικοί και υγιείς. Είναι ένας φυσικός τρόπος να «γυμνάσετε» το σώμα σας και να διατηρήσετε τη σεξουαλική σας υγεία σε βάθος χρόνου.

«Το σώμα σας χρειάζεται φροντίδα και επικοινωνία. Η οικειότητα ξεκινά από την αγάπη που δείχνετε στον ίδιο σας τον εαυτό.»

Η ψυχολογία και η νέα αίσθηση ελευθερίας

Αποχαιρετώντας το άγχος

Για πολλές γυναίκες, η εμμηνόπαυση φέρνει μια αίσθηση ανακούφισης, καθώς δεν υπάρχει πλέον η ανησυχία για μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη ή οι ενοχλήσεις της περιόδου. Αυτή η «απελευθέρωση» μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για τη λίμπιντό σας, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε αποκλειστικά στην προσωπική σας ικανοποίηση.

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Επικοινωνία με τον σύντροφο

Οι ορμονικές διακυμάνσεις μπορεί να προκαλέσουν κούραση ή αλλαγές στη διάθεση. Η ανοιχτή συζήτηση με τον σύντροφό σας είναι το «κλειδί». Εξηγήστε του τι νιώθετε και μη φοβάστε να δοκιμάσετε νέα πράγματα. Περισσότερα προκαταρκτικά, μασάζ ή απλώς περισσότερος χρόνος για χαλάρωση μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να δυναμώσουν τον δεσμό σας.

«Η επικοινωνία είναι το πιο δυνατό αφροδισιακό. Μοιραστείτε τις ανάγκες σας και αφήστε την οικειότητα να ανθίσει ξανά.»

Πότε να ζητήσετε βοήθεια

Αν τα συμπτώματα επιμένουν και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής σας, υπάρχουν ιατρικές λύσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν. Από τοπικές οιστρογονικές κρέμες μέχρι θεραπείες ορμονικής υποκατάστασης, ο γιατρός σας μπορεί να σας προτείνει την κατάλληλη αγωγή για να νιώσετε ξανά ο εαυτός σας. Μην ξεχνάτε ότι δεν είστε μόνες σε αυτό και υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσετε κάθε δυσκολία.

«Κάθε στάδιο της ζωής έχει τη δική του ομορφιά. Διεκδικήστε την απόλαυση που σας αξίζει, σε κάθε ηλικία.»

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Σεξ και εμμηνόπαυση: Πώς να ξαναβρείτε την απόλαυση και την οικειότητα στη νέα σας ζωή στο InStyle.