Συγκλονίζει ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: «Θα απουσιάσω λίγο, πάω να νικήσω τον καρκίνο»

Μήνυμα ελπίδας και αποφασιστικότητας έστειλε με τις δηλώσεις του ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, αποκαλύπτοντας ανήμερα των Θεοφανίων ότι πάσχει από σπάνια μορφή καρκίνου. Ο 35χρονος δήμαρχος μίλησε ανοιχτά για την περιπέτεια της υγείας του, τονίζοντας ότι επέλεξε τη δημόσια τοποθέτηση από ειλικρίνεια απέναντι στους συμπολίτες του.

Η απόφαση να μιλήσει δημόσια

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Σινάνης εξήγησε ότι θεώρησε χρέος του να ενημερώσει τον κόσμο, επισημαίνοντας πως «οι σχέσεις χτίζονται μέσα από την ειλικρίνεια» και ότι δεν υπήρχε λόγος «να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ασθένεια «έχει όνομα και λέγεται καρκίνος», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για κάτι ιάσιμο, καθώς «η επιστήμη έχει προχωρήσει».

Ο δήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ψυχολογίας στη μάχη με την ασθένεια, χαρακτηρίζοντάς την καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στήριξη που λαμβάνει από τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι από την αγάπη και τα μηνύματα συμπαράστασης αντλεί δύναμη για να συνεχίσει τον αγώνα του.

«Εμείς οι νησιώτες έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα», σημείωσε, επισημαίνοντας τις δυσκολίες της καθημερινότητας σε έναν μικρό και απομακρυσμένο τόπο, αλλά και τη δύναμη που γεννά η συλλογικότητα.

«Θα πατήσω κάτω τον καρκίνο»

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας, δηλώνοντας ότι «θα πατήσω κάτω τον καρκίνο, για να μπορέσω να πατήσω κάτω και τα προβλήματα της κοινωνίας και του τόπου μου». Παρά την περιπέτεια της υγείας του, ξεκαθάρισε ότι παραμένει προσηλωμένος στο έργο του και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σινάνης ανακοίνωσε χθες στους συντοπίτες του πως θα χρειαστεί να απουσιάσει για μερικούς μήνες λόγω της θεραπείας. Όπως τους είπε, θα υποβληθεί σε χημειοθεραπείες και θα χρειαστεί να παραμείνει κοινωνικά απομονωμένος για περίπου δύο μήνες, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι το δημαρχείο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά με τους συνεργάτες του.

Σύμφωνα με το aeolos.tv, ο δήμαρχος διαγνώστηκε με σάρκωμα στο πόδι, μία σπάνια μορφή καρκίνου, με τον ίδιο να εμφανίζεται αποφασισμένος να δώσει τη μάχη και να επιστρέψει σύντομα δίπλα στους κατοίκους του νησιού.

Πηγή – Έθνος