“Συγχρονίζονται πραγματικά οι κύκλοι των γυναικών;”

Το άρθρο εξετάζει τον μύθο της «εμμηνορροϊκής συγχρόνισης», την πεποίθηση δηλαδή ότι οι γυναίκες που ζουν μαζί συγχρονίζουν τους εμμηνορροϊκούς τους κύκλους. Παρά την ευρεία διάδοση αυτής της ιδέας, οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη ή βιολογικός μηχανισμός που να υποστηρίζει αυτή την θεωρία.

Η δημοτικότητα του μύθου μπορεί να οφείλεται στην τυχαία σύμπτωση κύκλων λόγω φυσικής μεταβλητότητας. Το άρθρο υπογραμμίζει επίσης ότι διάφοροι παράγοντες, όπως η σωματική κατάσταση και το άγχος, μπορούν να επηρεάσουν τον εμμηνορροϊκό κύκλο, και καταρρίπτει άλλους μύθους γύρω από την περίοδο, όπως η απαγόρευση κολύμβησης ή άσκησης κατά την διάρκειά της.

Δεν επιβεβαιώνεται από την επιστήμη η ιδέα ότι οι γυναίκες που ζουν ή περνούν πολύ χρόνο μαζί «συγχρονίζουν» τους εμμηνορροϊκούς τους κύκλους. Πρόκειται για έναν μύθο που παραμένει δημοφιλής, παρά την πλήρη απουσία βιολογικού μηχανισμού, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Αν και η λεγόμενη «εμμηνορροϊκή συγχρόνιση» θεωρείται από πολλούς σχεδόν δεδομένη, οι επιστήμονες εξηγούν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως το σώμα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.

Δεν υπάρχει συγχρονισμός περιόδου – Τι δείχνουν οι έρευνες

Η ιδέα της συγχρονισμένης περιόδου απέκτησε δημοσιότητα τη δεκαετία του 1970, όταν η ερευνήτρια Μάρθα ΜακΚλίντοκ δημοσίευεσε μελέτη που παρατηρούσε φοιτήτριες σε κοιτώνες και κατέληγε ότι οι κύκλοι τους «συγκλίνουν». Η θεωρία αυτή έγινε ευρέως γνωστή ως «φαινόμενο McClintock».

Τις επόμενες δεκαετίες κάποιες μελέτες φάνηκε να επιβεβαιώνουν αυτό το εύρημα, υποδεικνύοντας ότι ίσως ευθύνονται φερορμόνες ή «οσφρητικά ερεθίσματα».

Ωστόσο, πιο πρόσφατες έρευνες καταρρίπτουν πλήρως αυτη την υπόθεση.

«Οι νεότερες μελέτες γενικά απέτυχαν να αποδείξουν οποιαδήποτε σύγχυση μεταξύ των κύκλων γυναικών που ζουν μαζί», τονίζει η Δρ Τζουέλ Κλινγκ, επικεφαλής γυναικείας υγείας στην Mayo Clinic της Αριζόνα. «Δεν υπάρχει βιολογικός μηχανισμός για την εμμηνορροϊκή συγχρόνιση», επιβεβαιώνει η Δρ Ρέιτσελ Τζένσεν από το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (ACOG).

Γιατί επιμένει ο μύθος;

Παρά την επιστημονική διάψευση, πολλές γυναίκες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι κύκλοι τους συγχρονίζονται με φίλες, συγκάτοικους ή συναδέλφους.

Η εξήγηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι απλή:

Θυμόμαστε πιο εύκολα τον κύκλο ανθρώπων που βλέπουμε καθημερινά. Οι εμμηνορροϊκοί κύκλοι έχουν φυσική μεταβλητότητα, άρα είναι στατιστικά πιθανό να συμπέσουν. Όταν συμβεί μια σύμπτωση, την αποδίδουμε σε «συγχρονισμό». «Μελέτες δείχνουν ότι οι περίοδοι “ευθυγραμμίζονται” όσο θα περίμενε κανείς από καθαρή πιθανότητα», εξηγεί η Τζένσεν.

Τι πραγματικά επηρεάζει τον εμμηνοροϊκό κύκλο

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι πολλοί παράγοντες μπορούν να μεταβάλουν τη διάρκεια και τη συχνότητα του κύκλου:

Σωματική Κατάσταση και ΔΜΣ (Δείκτης Μάζας Σώματος)

Ηλικία (εφηβεία και προεμμηόπαυση

Άγχος και ψυχολογικόι παράγοντες

Φαρμακευτική αγωγή (π.χ. αντισυλληπτικά)

Τρόπος ζωής (κάπνισμα, αλκοόλ, διατροφή, άσκηση)

Μύθοι για την περίοδο που καταρρίπτουν οι γιατροί

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να κολυμπήσει κανείς κατά την περίοδο.

Η ιδέα ότι το αίμα προσελκύει αρκούδες είναι εντελώς λανθασμένη.

Η χρήση ταμπόν ή κυπέλλου δεν σχετίζεται με την παρθενία.

Σεξ και άσκηση επιτρέπονται και μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση συμπτωμάτων.

Πηγή Guardian