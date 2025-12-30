Συναγερμός για τη γρίπη – Τα σημάδια, οι ευπαθείς ομάδες και οι προληπτικές ενέργειες

Η έξαρση της γρίπης και άλλων εποχικών ιώσεων ασκεί πίεση στα παιδιατρικά νοσοκομεία, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για την ανάγκη προληπτικών μέτρων, όπως η χρήση μάσκας και ο εμβολιασμός. Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», 70% των εισαγωγών αφορούν γρίπη και σχετικές λοιμώξεις, ενώ η αναμονή στα επείγοντα φτάνει ώρες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη εγρήγορσης, ειδικά για ευπαθείς ομάδες όπως ηλικιωμένοι και άτομα με χρόνια νοσήματα. Παράλληλα, τονίζεται η σημασία του εμβολιασμού, καθώς η αιχμή της επιδημίας αναμένεται σύντομα, ενώ η πρόληψη περιλαμβάνει το συχνό πλύσιμο χεριών και την αποφυγή συγχρωτισμού.

Σημαντική έξαρση παρουσιάζουν τα κρούσματα γρίπης, RSV και άλλων εποχικών ιώσεων, με τα παιδιατρικά νοσοκομεία να δέχονται έντονη πίεση και τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα της προσοχής ενόψει της κορύφωσης του επιδημικού κύματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, η εικόνα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» είναι ενδεικτική της κατάστασης, καθώς επτά στα δέκα παιδιά που νοσηλεύονται πάσχουν από γρίπη, RSV ή άλλες ιώσεις. Μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών εξετάστηκαν περίπου 500 παιδιά, εκ των οποίων τα 120 διαγνώστηκαν με γρίπη ή συναφείς λοιμώξεις. Η αναμονή στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών φτάνει τις τρεις με τέσσερις ώρες, γεγονός που αποτυπώνει την αυξημένη ζήτηση για ιατρική φροντίδα.

Η ΠΟΕΔΗΝ τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας, όπως η χρήση μάσκας όπου κρίνεται απαραίτητο, ο εμβολιασμός σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών και η αποφυγή συγχρωτισμού, επισημαίνοντας ότι η κορύφωση των ιώσεων αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Για ένα επιδημικό κύμα που εμφανίστηκε νωρίτερα από το συνηθισμένο έκανε λόγο ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Όπως ανέφερε, η φετινή έξαρση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε νέο υποστέλεχος της γρίπης, το λεγόμενο στέλεχος Κ. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού αλλά ούτε και εφησυχασμού, καθώς απαιτείται εγρήγορση και επιστημονικά ορθή αντιμετώπιση. Παράλληλα σημείωσε ότι η χώρα βρίσκεται πίσω στον εμβολιασμό, καλώντας τους πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν, εξηγώντας ότι για πλήρη κάλυψη απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες, ενώ αποτελέσματα φαίνονται ήδη από την πρώτη εβδομάδα.

Η αιχμή του επιδημικού κύματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται γύρω στα μέσα με τέλος Φεβρουαρίου, περίοδος που παραδοσιακά αποτελεί το αποκορύφωμα του χειμώνα. Όπως επισήμανε, το εμβόλιο είναι αυτή την περίοδο πιο δραστικό, ενώ υπάρχει πλέον και εισπνεόμενο εμβόλιο για παιδιά που φοβούνται τις ενέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν τα ενισχυμένα και όχι τα απλά εμβόλια.

Στις οδηγίες πρόληψης στάθηκε και η Ματίνα Παγώνη, επισημαίνοντας ότι άτομα που εμφανίζουν καταβολή, βήχα και πονόλαιμο, ακόμη και χωρίς πυρετό, καλό είναι να αποφεύγουν τις κοινωνικές επαφές, τις εκδρομές και τις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Όπως τόνισε, πρόκειται για στέλεχος της γρίπης Α με πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα σε σχέση με τα προηγούμενα, το οποίο πλήττει ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, προκαλώντας πυρετό 38 έως 39 βαθμών, βήχα και πονόλαιμο.

Η αυξημένη επισκεψιμότητα στα νοσοκομεία δεν αφορά μόνο τα παιδιατρικά τμήματα, αλλά και ενήλικες ασθενείς που παρουσιάζουν υψηλό πυρετό και έντονη καταβολή. Ιδιαίτερα ευάλωτες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Σε όσους ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες και πρόκειται να ταξιδέψουν σε κλειστούς χώρους, όπως αεροπλάνα και πλοία, συστήνεται η χρήση μάσκας, καθώς διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, όπως η πνευμονία.

Βασικά μέτρα πρόληψης παραμένουν το συχνό πλύσιμο των χεριών και η χρήση αντισηπτικών. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της οικογένειας νοσήσει, θα πρέπει να απομονώνεται σε ξεχωριστό δωμάτιο, να τρώει μόνο του και να φορά μάσκα για δύο με τρεις ημέρες, έως ότου υποχωρήσει ο πυρετός και μειωθεί η μεταδοτικότητα. Οι πρώτες τρεις ημέρες θεωρούνται οι πιο δύσκολες, ενώ συνήθως από την τέταρτη παρατηρείται βελτίωση. Παρότι το εμβόλιο δεν καλύπτει πλήρως το συγκεκριμένο στέλεχος, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της κλινικής εικόνας.

Για τα παιδιά, οι ειδικοί τονίζουν ότι όταν εμφανίζουν συμπτώματα και πυρετό θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι, με τους γονείς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των παιδιάτρων. Συμπτώματα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή είναι ο υψηλός πυρετός έως 39 με 40 βαθμούς με ρίγη, η έντονη εξάντληση, οι μυϊκοί πόνοι, οι γαστρεντερικές ενοχλήσεις, καθώς και σημάδια αφυδάτωσης ή παρατεταμένης κόπωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η άμεση επικοινωνία με παιδίατρο.

Ιδιαίτερη εγρήγορση απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες, στις οποίες περιλαμβάνονται άτομα άνω των 60 ετών, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις όπως καρδιολογικά ή αναπνευστικά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη και νεφρική ανεπάρκεια, έγκυες γυναίκες, άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και παιδιά κάτω των πέντε ετών. Σε αυτές τις ομάδες μια λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί πιο βαριά και να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.

Η αντιμετώπιση της γρίπης βασίζεται κυρίως στην ανακούφιση των συμπτωμάτων με αντιπυρετικά και επαρκή ενυδάτωση, ενώ τα αντιβιοτικά χορηγούνται μόνο όταν υπάρξουν βακτηριακές επιπλοκές. Ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες, ενισχύοντας την άμυνα του οργανισμού απέναντι στη νόσο.

