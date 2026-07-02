Τα φάρμακα απώλειας βάρους «εκτοξεύονται» – Η Ελλάδα στο παγκόσμιο top 10

Τα φάρμακα απώλειας βάρους γνωρίζουν παγκόσμια «έκρηξη» ζήτησης, με τη Βρετανία να βρίσκεται στην πρώτη θέση του σχετικού δείκτη και την Ελλάδα να κατατάσσεται στην 8η, λόγω της έντονης αύξησης των διαδικτυακών αναζητήσεων και του κόστους της θεραπείας. Η διεθνής ανάλυση της iSelect δείχνει ότι το ενδιαφέρον για σκευάσματα όπως το Ozempic και τα GLP-1 είναι ιδιαίτερα υψηλό σε πολλές χώρες, όμως οι ειδικοί υπενθυμίζουν πως τα φάρμακα αυτά δεν αντικαθιστούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά στη διαχείριση του βάρους.

Πιο αναλυτικά

Τα φάρμακα απώλειας βάρους έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο στρέφονται σε σκευάσματα ταχείας δράσης, όπως η σεμαγλουτίδη (semaglutide / Ozempic, Wegovy κ.ά.), αναζητώντας αποτελεσματικές λύσεις στη διαχείριση του σωματικού βάρους. Ωστόσο, η αυξανόμενη δημοτικότητά τους συνοδεύεται από έντονη επιστημονική και δημόσια συζήτηση γύρω από τα οφέλη και τους πιθανούς περιορισμούς τους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνει την πρώτη θέση παγκοσμίως. Με ποσοστό παχυσαρκίας 25,95%, καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον για λύσεις απώλειας βάρους. Credit: Namilia/Instagram

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η φαρμακευτική αγωγή για την απώλεια βάρους δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο ενός υγιεινού τρόπου ζωής, αλλά μέρος μιας συνολικής προσέγγισης.

Ο παγκόσμιος δείκτης “hotspots”

Η ομάδα της iSelect δημιούργησε έναν παγκόσμιο δείκτη (hotspot index), βασισμένο σε δεδομένα πωλήσεων, συνταγογραφήσεων, κόστους και όγκου διαδικτυακών αναζητήσεων, με στόχο να εντοπίσει τις χώρες με τη μεγαλύτερη «δραστηριότητα» γύρω από τα φάρμακα απώλειας βάρους.

Για τη διαμόρφωση του δείκτη (με κλίμακα από 0 έως 100) εξετάστηκαν παράγοντες όπως το μηνιαίο κόστος του Ozempic, οι πωλήσεις φαρμάκων GLP-1, οι αναζητήσεις στη Google και τα ποσοστά παχυσαρκίας.

Οι 10 χώρες με τη μεγαλύτερη ζήτηση

1. Ηνωμένο Βασίλειο (82,99)

Το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνει την πρώτη θέση παγκοσμίως. Με ποσοστό παχυσαρκίας 25,95%, καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον για λύσεις απώλειας βάρους. Το μηνιαίο κόστος του Ozempic εκτιμάται στα 93 δολάρια, ενώ οι πωλήσεις GLP-1 ξεπέρασαν τα 556 εκατομμύρια δολάρια το 2023. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αύξηση των αναζητήσεων για «weight loss drugs», η οποία έφτασε το 282,80% την περίοδο 2022–2024.

2. Αυστραλία (77,98)

Η Αυστραλία εμφανίζει επίσης έντονη άνοδο στη χρήση και το ενδιαφέρον για φάρμακα απώλειας βάρους. Με ποσοστό παχυσαρκίας 25,45% και αύξηση αναζητήσεων κατά 71,08%, το μηνιαίο κόστος του φαρμάκου εκτιμάται στα 87 δολάρια.

3. Κροατία (71,99)

Η Κροατία εμφανίζει τη χαμηλότερη τιμή για το Ozempic στη συγκεκριμένη ανάλυση, στα 51 δολάρια τον μήνα. Η χαμηλή τιμή φαίνεται να συνδέεται με αυξημένη ζήτηση και υψηλές πωλήσεις ανά πληθυσμό.

Για τη διαμόρφωση του δείκτη (με κλίμακα από 0 έως 100) εξετάστηκαν παράγοντες όπως το μηνιαίο κόστος του Ozempic, οι πωλήσεις φαρμάκων GLP-1, οι αναζητήσεις στη Google και τα ποσοστά παχυσαρκίας. Credit: 123RF

4. Ηνωμένες Πολιτείες (63,33)

Οι ΗΠΑ καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας στη μελέτη (33,50%) και μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις διαδικτυακές αναζητήσεις (276,64%). Ωστόσο, το υψηλό κόστος, που φτάνει έως και 936 δολάρια τον μήνα, τις κατατάσσει στην τέταρτη θέση.

Παρά το κόστος, οι συνολικές πωλήσεις GLP-1 αγγίζουν τα 26,6 δισεκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας την τεράστια ζήτηση.

5. Σουηδία (59,02)

Η Σουηδία καταγράφει σταθερή ζήτηση με σχετικά χαμηλό ποσοστό παχυσαρκίας (16,10%). Το μηνιαίο κόστος εκτιμάται στα 96 δολάρια, ενώ οι πωλήσεις ανά πληθυσμό παραμένουν υψηλές.

6. Καναδάς (57,65)

Ο Καναδάς συγκαταλέγεται στις χώρες με τις υψηλότερες συνολικές πωλήσεις GLP-1 παγκοσμίως, που έφτασαν περίπου τα 1,18 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Το μηνιαίο κόστος διαμορφώνεται στα 147 δολάρια.

7. Γαλλία (55,02)

Η Γαλλία, παρά το χαμηλό ποσοστό παχυσαρκίας (14,35%), εμφανίζει σημαντική οικονομική δραστηριότητα γύρω από τις συγκεκριμένες θεραπείες, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 515 εκατομμύρια δολάρια.

8. Ελλάδα (54,29)

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την όγδοη θέση στον παγκόσμιο δείκτη. Το μηνιαίο κόστος του Ozempic εκτιμάται στα περίπου 130 δολάρια (περίπου 111 ευρώ), σύμφωνα με τα στοιχεία της iSelect.

Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την κατάταξη της χώρας αποτελεί η έντονη αύξηση του ενδιαφέροντος, καθώς οι διαδικτυακές αναζητήσεις για φάρμακα απώλειας βάρους αυξήθηκαν κατά 225,83% την περίοδο 2022–2024.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την όγδοη θέση στον παγκόσμιο δείκτη. Το μηνιαίο κόστος του Ozempic εκτιμάται στα περίπου 130 δολάρια (περίπου 111 ευρώ), σύμφωνα με τα στοιχεία της iSelect. Credit: 123RF

9. Δανία (47,31)

Η Δανία καταγράφει ισχυρή αγορά με υψηλές πωλήσεις, ωστόσο οι διαδικτυακές αναζητήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά, καθώς η χρήση των θεραπειών έχει πλέον ωριμάσει στην αγορά.

10. Γερμανία (46,66)

Η Γερμανία συμπληρώνει τη δεκάδα με σημαντική αγορά GLP-1, παρότι οι αναζητήσεις έχουν παρουσιάσει πτώση τα τελευταία χρόνια.

Οι χώρες με τη χαμηλότερη δραστηριότητα

Στον αντίποδα, η Αυστρία εμφανίζεται ως η χώρα με τη χαμηλότερη «εξάρτηση» από φάρμακα απώλειας βάρους, με σημαντική μείωση στις αναζητήσεις και υψηλό κόστος μηνιαίας θεραπείας.

Αντίστοιχα, η Ιταλία καταγράφει τη χαμηλότερη δαπάνη ανά 100.000 κατοίκους, παρά το γεγονός ότι το κόστος του φαρμάκου παραμένει σε παρόμοια επίπεδα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σημείωση: Τα στοιχεία προέρχονται από διεθνή ανάλυση της iSelect και βασίζονται σε συνδυασμό παραμέτρων όπως κόστος θεραπείας, πωλήσεις, διαδικτυακές αναζητήσεις και ποσοστά παχυσαρκίας. Οι τιμές αποτελούν εκτιμήσεις και ενδέχεται να διαφέρουν στην πραγματική αγορά ανά χώρα και σύστημα υγείας.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα H «έκρηξη» των φαρμάκων απώλειας βάρους – Η Ελλάδα στο παγκόσμιο top 10 στο InStyle.