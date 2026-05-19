Το 1566 ενισχύει την επιτόπια εξυπηρέτηση σε νοσοκομεία Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας υπάρχει πλέον μια νέα μορφή υποστήριξης: οι Field Officers του 1566. Εξειδικευμένα στελέχη που βρίσκονται μέσα στους νοσοκομειακούς χώρους και προσφέρουν επιτόπια καθοδήγηση σε ασθενείς και συνοδούς.

Η παρουσία τους εκεί δεν είναι τυχαία. Το 1566 αποτελεί έναν ενιαίο, πολυκαναλικό μηχανισμό εξυπηρέτησης για ζητήματα Υγείας, και οι Field Officers επεκτείνουν αυτή τη λογική και μέσα στα νοσοκομεία. Λειτουργούν, ουσιαστικά, ως ένα ακόμη κανάλι εξυπηρέτησης διαθέσιμο για τους πολίτες, ενταγμένο στις υπηρεσίες του 1566, με στόχο τη διευκόλυνσή τους και την ευκολότερη και αμεσότερη πρόσβασή τους στο ΕΣΥ.

Διαθέτουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη διαχείριση ευαίσθητων καταστάσεων, γνώση των Υπηρεσιών Υγείας και δεξιότητες επικοινωνίας. Ο ρόλος τους είναι αμιγώς επικουρικός: δεν υποκαθιστούν το ιατρικό, νοσηλευτικό ή διοικητικό προσωπικό, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά, στηρίζοντας τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου.

Πού θα τους συναντήσει κάποιος; Στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, το δίκτυο των Field Officers είναι ήδη ενεργό στο Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Λάρισας, στο Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» και στο Γ.Ν. Χαλκίδας. Βρίσκονται συνήθως στα σημεία υποδοχής αλλά και σε τμήματα με αυξημένη κίνηση. Παρέχουν πληροφορίες για τη λειτουργία των τμημάτων, καθοδηγούν προς τα σωστά ιατρεία, εξηγούν τις διαδικασίες, βοηθούν με ραντεβού και απαντούν σε διοικητικά ερωτήματα.

Γιατί έχει σημασία; Σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, ένα φαινομενικά απλό βήμα, όπως το να βρεις πού πρέπει να πας ή να καταλάβεις τι ακριβώς ζητάει μια συγκεκριμένη διαδικασία, μπορεί να απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσπάθεια. Ένα στέλεχος που δίνει άμεση καθοδήγηση μπορεί να κάνει την εμπειρία της επίσκεψής σου καλύτερη.

Παράλληλα, η συμβολή των Field Officers είναι σημαντική και για τις διοικητικές υπηρεσίες. Με την κάλυψη του μεγάλου όγκου επαναλαμβανόμενων ερωτημάτων ενημερωτικού χαρακτήρα, τα γραφεία εξυπηρέτησης αποφορτίζονται και η καθημερινή λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων γίνεται πιο ευέλικτη.

Συνολικά, οι Field Officers προσφέρουν στους πολίτες ένα πιο σαφές, οργανωμένο και υποστηρικτικό πλαίσιο κατά την επίσκεψή τους στα δημόσια νοσοκομεία. Πρόκειται για μια στοχευμένη πρωτοβουλία με ήδη θετική ανταπόκριση από όλες τις πλευρές.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».