Τρία σνακ που ενισχύουν τη μνήμη και τον εγκέφαλο

Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλος υφίσταται φυσικές αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν τη μνήμη, τη συγκέντρωση αλλά και τις ικανότητες σκέψης. Αν και αυτό το φαινόμενο αποτελεί μέρος της φυσιολογικής γήρανσης, ορισμένοι παράγοντες όπως η χρόνια φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες μπορούν να επιταχύνουν τη γνωστική έκπτωση και να αυξήσουν τον κίνδυνο νευροεκφυλιστικών ασθενειών όπως το Alzheimer. Όλο και περισσότερες μελέτες δείχνουν ωστόσο ότι η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία του εγκεφάλου. Ορισμένα θρεπτικά συστατικά, όπως τα αντιοξειδωτικά, τα ωμέγα-3 και οι πολυφαινόλες, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προστασία των εγκεφαλικών κυττάρων και στη στήριξη των γνωστικών λειτουργιών με την ηλικία.

Σε συνέντευξή της στο SheFinds, η νευρολόγος και ειδικός στην υγεία του εγκεφάλου Deena Kuruvilla μοιράστηκε τρία απλά σνακ που μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινότητα, ώστε να «τροφοδοτείται» ο εγκέφαλος και να αποφεύγονται οι έντονες λιγούρες για πολύ ζάχαρη ή υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Σύμφωνα με την ειδικό, αυτές οι τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της μνήμης, στη βελτίωση της συγκέντρωσης και στη στήριξη των γνωστικών λειτουργιών μακροπρόθεσμα.

Τα μύρτιλα, πλούσια σε προστατευτικά αντιοξειδωτικά

Μικρά αλλά εξαιρετικά ισχυρά διατροφικά, τα μύρτιλα συγκαταλέγονται στις καλύτερες τροφές για την υποστήριξη της εγκεφαλικής υγείας. Είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ανθοκυανίνες, αντιοξειδωτικές ενώσεις που ευθύνονται για το έντονο μπλε χρώμα τους.

Σύμφωνα με τη δρ Deena Kuruvilla, «πλούσια σε ανθοκυανίνες, τα μύρτιλα μειώνουν το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή, δύο βασικούς παράγοντες της γνωστικής έκπτωσης». Η νευρολόγος προσθέτει επίσης ότι «έχουν δείξει σε ορισμένες μελέτες θετικές επιδράσεις στη μνήμη στους ηλικιωμένους». Εύκολα στην κατανάλωση, τα μύρτιλα μπορούν να προστεθούν σε γιαούρτι, smoothie, porridge ή απλώς να καταναλωθούν μόνα τους ως υγιεινό σνακ μέσα στη μέρα.

Τα καρύδια, και ειδικά τα καρύδια Γρεβενών

Οι ξηροί καρποί είναι επίσης εξαιρετικοί για τον εγκέφαλο, αλλά η δρ Kuruvilla προτείνει ιδιαίτερα τα καρύδια. Είναι φυσικά πλούσια σε καλά λιπαρά, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά που ωφελούν τις γνωστικές λειτουργίες. Η ειδικός εξηγεί ότι τα καρύδια είναι «ιδιαίτερα πλούσια σε άλφα-λινολενικό οξύ (ALA), ένα φυτικής προέλευσης ωμέγα-3».

Τα ωμέγα-3 είναι γνωστά για την υποστήριξη της λειτουργίας του εγκεφάλου και τον περιορισμό της φλεγμονής που σχετίζεται με τη γήρανση. Σύμφωνα με τη νευρολόγο, «η τακτική κατανάλωση καρυδιών συνδέεται με καλύτερες γνωστικές επιδόσεις στους ηλικιωμένους». Ως σνακ, σε σαλάτες ή αναμεμειγμένα με βρώμη, τα καρύδια αποτελούν μια επιλογή που χορταίνει και παράλληλα ωφελεί τη μνήμη.

Τα κόκκινα σταφύλια για προστασία των εγκεφαλικών κυττάρων

Άλλη τροφή που προτείνει η δρ Kuruvilla είναι τα κόκκινα σταφύλια. Φυσικά γλυκά και πλούσια σε πολυφαινόλες, περιέχουν κυρίως ρεσβερατρόλη, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που έχει μελετηθεί για τις προστατευτικές του επιδράσεις στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με τη νευρολόγο, τα κόκκινα σταφύλια «περιέχουν ρεσβερατρόλη, μια πολυφαινόλη που θα μπορούσε να προστατεύσει τα εγκεφαλικά κύτταρα και να επιβραδύνει τη γήρανση».

Η ένωση αυτή βοηθά στην καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες που εμπλέκεται στις διαταραχές μνήμης και στην εγκεφαλική γήρανση. Εύκολα στη μεταφορά και δροσιστικά, τα κόκκινα σταφύλια μπορούν να καταναλωθούν μόνα τους, να προστεθούν σε φρουτοσαλάτα ή να συνδυαστούν με λίγα κομμάτια τυριού για ένα ισορροπημένο και γευστικό σνακ.