Τρία σπορ ενάντια στη δυσκοιλιότητα

Η δυσκοιλιότητα είναι μια συχνή πεπτική διαταραχή που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους. Εκδηλώνεται συνήθως με σπάνιες κενώσεις, δυσκολία στην αποβολή των κοπράνων ή με αίσθηση ατελούς κένωσης.

Στην καθημερινότητα, μπορεί να προκαλέσει φουσκώματα, κοιλιακό πόνο, αίσθηση «φουσκωμένης» κοιλιάς και έντονη δυσφορία που μερικές φορές είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Είτε ύστερα από πολλές ημέρες καθιστικής εργασίας στο γραφείο, είτε κατά τη διάρκεια ταξιδιού, σε περιόδους άγχους ή έπειτα από αλλαγές στη διατροφή, η λειτουργία του εντέρου μπορεί εύκολα να διαταραχθεί.

Αν και η διατροφή και η ενυδάτωση παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του εντέρου, η σωματική άσκηση αποτελεί επίσης πολύτιμο σύμμαχο. Ενεργοποιώντας τις φυσικές κινήσεις του σώματος, βοηθά στη λειτουργία του εντέρου και μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Ωστόσο, όλα τα αθλήματα δεν επηρεάζουν το σώμα με τον ίδιο τρόπο.

Kατά τη διάρκεια ταξιδιού, σε περιόδους άγχους ή έπειτα από αλλαγές στη διατροφή, η λειτουργία του εντέρου μπορεί εύκολα να διαταραχθεί. Credit: 123RF

Σε ερώτηση του site Decathlon, η Juliette Janvresse, διαιτολόγος-διατροφολόγος με εξειδίκευση στις πεπτικές διαταραχές, τις ορμονικές διαταραχές και τα αυτοάνοσα νοσήματα, εξηγεί ότι ορισμένες δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την υποστήριξη της εντερικής λειτουργίας.

Σύμφωνα με την ειδικό, τρεις δραστηριότητες ξεχωρίζουν: η γιόγκα, το πιλάτες και το τρέξιμο. Καθεμία δρα διαφορετικά στο πεπτικό σύστημα, αλλά όλες συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του σώματος και στη διευκόλυνση της αποβολής των κοπράνων.

Γιόγκα, πιλάτες και τρέξιμο: Oι σύμμαχοι του εντέρου

Από τις δραστηριότητες που προτείνει η Juliette Janvresse, η γιόγκα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Ορισμένες στάσεις που περιλαμβάνουν στροφές, διατάσεις ή ήπιες συμπιέσεις της κοιλιακής χώρας μπορούν να συμβάλουν στη διέγερση του πεπτικού συστήματος.

Η ειδικός τονίζει επίσης τη σημασία της αναπνοής κατά τη διάρκεια των συνεδριών, η οποία προάγει τη χαλάρωση και μπορεί να βοηθήσει το έντερο να λειτουργεί καλύτερα.

Ορισμένες στάσεις γιόγκα συμβάλλουν στη διέγερση του πεπτικού συστήματος. Credit: 123RF

Το πιλάτες αποτελεί μια ακόμη ενδιαφέρουσα επιλογή. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην ενδυνάμωση των βαθιών μυών και στον ελεγχόμενο ρυθμό αναπνοής. Όταν εκτελείται σωστά, το πιλάτες ενεργοποιεί τον κορμό και λειτουργεί σαν φυσικό «μασάζ» των πεπτικών οργάνων, κάτι που μπορεί να υποστηρίξει την εντερική κινητικότητα.

Tο πιλάτες ενεργοποιεί τον κορμό και λειτουργεί σαν φυσικό «μασάζ» των πεπτικών οργάνων. Credit: 123RF

Τέλος, το τρέξιμο είναι επίσης γνωστό για τα ευεργετικά του αποτελέσματα. Οι επαναλαμβανόμενες προσκρούσεις και η κίνηση κατά τη διάρκεια του τρεξίματος διεγείρουν μηχανικά το έντερο και μπορούν να προκαλέσουν την ανάγκη για κένωση. Γι’ αυτό και αρκετοί άνθρωποι νιώθουν έντονη επιθυμία να πάνε στην τουαλέτα ύστερα από μια προπόνηση τρεξίματος.

Το τρέξιμο μπορεί να βοηθήσει στη δυσκοιλιότητα επειδή διεγείρει τη φυσική κινητικότητα του εντέρου. Κατά τη διάρκεια της άσκησης αυξάνεται η δραστηριότητα των μυών του πεπτικού συστήματος, με αποτέλεσμα οι τροφές και τα υπολείμματα να κινούνται πιο εύκολα μέσα στο έντερο. Credit: 123RF

Ωστόσο, η ειδικός υπενθυμίζει κάτι πολύ σημαντικό: η αφυδάτωση είναι μία από τις βασικές αιτίες δυσκοιλιότητας. Για να είναι πραγματικά ωφέλιμη η άσκηση, είναι απαραίτητο να καταναλώνετε αρκετό νερό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προσπάθεια. Χωρίς επαρκή ενυδάτωση, τα θετικά αποτελέσματα της άσκησης στο έντερο μπορεί να περιοριστούν ή ακόμη και να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Τρία αθλήματα κατά της δυσκοιλιότητας στο InStyle.