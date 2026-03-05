Υπέρηχοι ήπατος και νεφρών με σκιαγραφικό (CEUS)

Σύγχρονη, αξιόπιστη και ασφαλής διαγνωστική μέθοδος

του Βασίλειου Δημαρέλου Ακτινολόγου, Στρατιωτικού Ιατρού ε.α., Επιστημονικά Υπεύθυνου Ιατρικών Απεικονίσεων ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Στο τμήμα ιατρικών απεικονίσεων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας αξιοποιούμε σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές, με στόχο την έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση. Μία από τις πιο εξελιγμένες μεθόδους υπερηχογραφίας είναι ο υπέρηχος με σκιαγραφικό

(Contrast-Enhanced Ultrasound – CEUS), ο οποίος εφαρμόζεται με εξαιρετικά αποτελέσματα στη διερεύνηση παθήσεων του ήπατος και των νεφρών.

Τι είναι το σκιαγραφικό υπερήχων;

Τα σκιαγραφικά υπερήχων αποτελούνται από πολύ μικρές φυσαλίδες αερίου (microbubbles), οι οποίες χορηγούνται ενδοφλεβίως κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Οι φυσαλίδες αυτές κυκλοφορούν αποκλειστικά μέσα στα αγγεία και αντανακλούν τα ηχητικά κύματα του υπερήχου, επιτρέποντας τη λεπτομερή απεικόνιση της αιμάτωσης των οργάνων σε πραγματικό χρόνο.

Σε αντίθεση με τα σκιαγραφικά της αξονικής ή της μαγνητικής τομογραφίας, τα σκιαγραφικά υπερήχων:

δεν περιέχουν ιώδιο ή γαδολίνιο

δεν επιβαρύνουν τη νεφρική λειτουργία

αποβάλλονται με φυσικό τρόπο μέσω της αναπνοής

Υπέρηχος ήπατος με σκιαγραφικό

Η μέθοδος CEUS έχει ιδιαίτερη αξία στον έλεγχο εστιακών αλλοιώσεων του ήπατος. Επιτρέπει τον αξιόπιστο χαρακτηρισμό καλοήθων βλαβών, όπως τα αιμαγγειώματα και η εστιακή οζώδης υπερπλασία, αλλά και την έγκαιρη αναγνώριση κακοήθων όγκων, όπως το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα ή οι ηπατικές μεταστάσεις.

Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι η δυναμική παρακολούθηση της αγγείωσης της βλάβης σε διαφορετικές φάσεις (αρτηριακή, πυλαία και όψιμη), γεγονός που συχνά επιτρέπει διάγνωση χωρίς την ανάγκη περαιτέρω εξετάσεων.

Υπέρηχος νεφρών με σκιαγραφικό

Στους νεφρούς, το CEUS χρησιμοποιείται για:

τη διερεύνηση σύνθετων κύστεων

τη διάκριση καλοήθων και ύποπτων συμπαγών βλαβών

την εκτίμηση της νεφρικής αιμάτωσης

Αποτελεί ιδανική επιλογή για ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, καθώς είναι απολύτως ασφαλές και δεν προκαλεί νεφροτοξικότητα. Ασφάλεια και άνεση για τον ασθενή

Η εξέταση:

είναι ανώδυνη και σύντομη

δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία

δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία

μπορεί να επαναληφθεί χωρίς περιορισμούς

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξαιρετικά σπάνιες και ήπιες.

Συμπέρασμα

Ο υπέρηχος με σκιαγραφικό ήπατος και νεφρών αποτελεί μια σύγχρονη, ασφαλή και αξιόπιστη διαγνωστική εξέταση, που προσφέρει υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και συχνά αποφεύγει την ανάγκη πιο επεμβατικών ή δαπανηρών απεικονιστικών μεθόδων. Στο τμήμα υπερήχων σώματος του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας εφαρμόζεται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, με γνώμονα την ασφάλεια και τη σωστή ενημέρωση του ασθενούς.

