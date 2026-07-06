Υπερπλασία του προστάτη: ποιο λαχανικό την περιορίζει

Μια νέα μελέτη αναδεικνύει το λυκοπένιο, τη φυσική ουσία που χαρίζει στις ντομάτες το κόκκινο χρώμα τους, ως πιθανό σύμμαχο απέναντι στην υπερπλασία του προστάτη, καθώς φαίνεται να επιβραδύνει τη διόγκωσή του και να έχει αντικαρκινική δράση. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ο οργανισμός δυσκολεύεται να το απορροφήσει από την τροφή, γι’ αυτό εξετάζουν πιο αποτελεσματικά συμπληρώματα σε μορφή χαπιού.

Πιο αναλυτικά

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Η διόγκωση του προστάτη (υπερπλασία) ταλαιπωρεί πολλούς άνδρες, προκαλώντας δυσκολίες στην ούρηση.

Μια μελέτη στο Oncology and Cancer Case Reports φέρνει στο φως τα οφέλη του λυκοπενίου —της ουσίας που δίνει στις ντομάτες το κόκκινο χρώμα τους.

Σύμφωνα με τον ερευνητή Χίτεν Πατέλ, το λυκοπένιο όχι μόνο δρα κατά του καρκίνου του προστάτη, αλλά καθυστερεί και την υπερπλασία του αδένα.

Το πρόβλημα;

Ο οργανισμός μας δυσκολεύεται να απορροφήσει το λυκοπένιο απευθείας από την τροφή. Γι’ αυτό, οι επιστήμονες εξετάζουν τη συγκέντρωσή του σε χάπι ως την πιο αποτελεσματική λύση.

«Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πει κανείς αν η σημαντική κατανάλωση τομάτας μπορεί να βοηθήσει τους άντρες, αφού ένα σημαντικό εμπόδιο όσον αφορά το λυκοπένιο είναι ότι απορροφάται δύσκολα από τον οργανισμό. Η συγκέντρωσή του σε χάπι ίσως αποτελεί τη λύση στο πρόβλημα αυτό».

ΠΗΓΗ: onmed