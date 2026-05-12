Χανταϊός και ανησυχίες πανδημίας: Ειδικός λοιμωξιολόγος αποκαλύπτει την αλήθεια

Ανησυχία προκαλεί ο χανταϊός, ξυπνώντας μνήμες από την πανδημία του Covid-19 που σημάδεψε ολόκληρο τον πλανήτη το 2020, αφήνοντας πίσω εκατομμύρια νεκρούς και αλλάζοντας ριζικά την καθημερινότητα όλων.

Σε αυτό το κλίμα, η είδηση για τον Hantavirus προκάλεσε ανασφάλεια καθώς πολλοί ανησυχούν μήπως ο κόσμος βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με δύσκολες καταστάσεις αντίστοιχες με εκείνες της πανδημίας.

Την ανησυχία εντείνει η επιδημία που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», το οποίο ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήρι, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και αρκετούς να μπαίνουν σε καραντίνα για τη σωστή περίθαλψη και τη μη εξάπλωση του ιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού υπάρχει και στην Ελλάδα με τον ασθενή να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου παραμένει σε απομόνωση και υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την Πέμπτη 7 Μαΐου ότι η εστία του χανταϊού που δηλώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο, δεν συνιστά επί του παρόντος -όπως διευκρινίζεται- την αρχή μιας επιδημίας.

Η επίκουρη καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμώξεων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Λυδία Λεωνίδου εξηγεί στην Parallaxi τι είναι ο χανταϊός, αν υπάρχει ενδεχόμενο πανδημίας και αν μπορούμε να τον συγκρίνουμε με τον Covid-19

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΑΝΤΑΪΟΣ

Ο χανταϊός, όπως εξηγεί η Λυδία Λεωνίδου, είναι γνωστός εδώ και πολλές δεκαετίες και αυτή η ομάδα ιού δεν είναι καινούργια, αλλά είναι σπάνια νόσος.

Είναι ζωονόσος και η μετάδοση γίνεται είτε με τα ούρα, τα κόπρανα ή το σάλιο τρωκτικών, με αποτέλεσμα κατά καιρούς δημιουργούνται εξάρσεις χωρίς να είναι διαδεδομένες στη χώρα μας.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΠΑΝΔΗΜΙΑ;

Για το ενδεχόμενο πανδημίας η κ. Λεωνίδου εξηγεί πως δεν υπάρχει πιθανότητα – παρόλο που το συγκεκριμένο είδος Χανταϊού (των Άνδεων) είναι το μοναδικό που μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων – καθώς είναι σπάνιο είδος και δύσκολα συναντάς τρωκτικά.

Ενώ παράλληλα σημειώνει πως την τελευταία δεκαετία έχει αντιμετωπίσει δύο περιστατικά Hantavirus στην Ελλάδα, στα οποία διαγνώστηκε πως δεν έχουν υψηλή θνητότητα με την ίδια να τονίζει πως ο ιός μπορεί να «ξεφύγει» μονάχα μέσω των ταξιδιωτών που κουβαλάνε το συγκεκριμένο είδος.

ΠΟΣΑ ΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Τα είδη χανταϊού που υπάρχουν είναι αρκετά με το συγκεκριμένο στέλεχος, των Άνδεων να κυριαρχεί στην Αμερική προκαλώντας πνευματικό οίδημα αλλά και αιμορραγία.

Όσον αφορά στην Ευρώπη, συναντάμε το είδος Ντομπράβα όπως εξηγεί η κ. Λεωνίδου με τα συμπτώματα αυτού του είδους να είναι ο ρευματικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο.

Πέραν αυτού του είδους που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο κανένα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στο συγκεκριμένο είδος χανταϊού για να γίνει μετάδοση πρέπει η επαφή να είναι παρατεταμένη, δε μεταδίδεται με τον αέρα και για αυτό δεν υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την εξάπλωσή του.

ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΑΝΤΑΪΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΕΩΝ

Στην πρώιμη φάση ο χανταϊός των Άνδεων θυμίζει μια απλή ίωση όπως σημειώνει η κ. Λεωνίδου με όποιον νοσεί να ανεβάζει πυρετό και να αισθάνεται μια κούραση ή να έχει πόνο στους μηρούς, ενώ επίσης, μπορεί να έχει πόνο στην κοιλιά ή γαστρεντερικά προβλήματα.

Το σοβαρό θέμα είναι πως αυτή η πρώιμη φάση μπορεί να κρατήσει από μια εβδομάδα έως έναν μήνα και έπειτα να ξεκινήσει η δεύτερη φάση, η όψιμη. Τότε, μπορεί κάποιος να παρουσιάσει βαριά περιστατικά όπως αναπνευστική δυσχέρεια ή ταχύπνοια. Κάποιος που έχει επιδημιολογικό ιστορικό μπορεί να ψάξει τη νόσο εάν παρουσιάσει δύσπνοια, έντονη κόπωση ή πυρετό.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ

Σύμφωνα με την κ. Λεωνίδου, η Ελλάδα δεν έχει επιδημιολογικό και όποιοι είναι σε επιτήρηση είναι όσοι έχουν ιστορικό και έχουν έρθει σε επαφή με τρωκτικά στο εξωτερικό.

Για να διαγνωστεί κάποιος με χανταϊό πρέπει να κάνει ουρολογικό τεστ στο οποίο ανιχνεύονται αντισώματα που μπορεί σε πρώιμη φάση να μη φανούν ενώ παράλληλα υπάρχει και ο μοριακός έλεγχος που ανιχνεύεται RNA κατά την οξεία φάση.

Το ανησυχητικό στη νόσο είναι πως υπάρχουν πολλές μέρες επώασης. Μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή τώρα με τρωκτικό και να εμφανιστεί μετά από 40 μέρες, για αυτό ο Έλληνας που νοσεί μπήκε σε 45 μέρες καραντίνας. Αυτό σημαίνει πως για 1,5 μήνα μπορεί κάποιος να κουβαλά τη νόσο αλλά να μην έχει συμπτώματα, για αυτό υπάρχει θόρυβος.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19

Για το εάν μπορεί ο χανταϊός να συγκριθεί με τον Covid-19 η κ. Λεωνίδου περιγράφει πως δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση, καθώς ο πρώτος ιός είναι γνωστός εδώ και δεκαετίες και έχει μελετηθεί από επιστήμονες σε αντίθεση με τον Covid ο οποίος ήταν ένας νέος ιός και μεταδίδεται με διαφορετικό τρόπο, πιο γρήγορο ρυθμό και μέσω του αέρα ενώ παράλληλα ο χανταϊός δεν κάνει μεταλλάξεις.

Η κύρια διαφορά αυτήν τη στιγμή στους δύο ιούς είναι πως για το χανταϊό δεν υπάρχει εμβόλιο αλλά ούτε ειδική θεραπεία με το καθησυχαστικό να είναι πως η μετάδοση είναι δύσκολη και σπάνια.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ;

Η καραντίνα αφορά μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις όπως του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου που επέστρεψε στη χώρα και βρίσκεται στο «Αττικόν» για 45 μέρες και το ίδιο θα συμβεί για όποιον υπάρχει υποψία πως πρέπει να γίνει η πρόληψη και απομόνωση. Βάση των τωρινών δεδομένων δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να υπάρξει μια μελλοντική καραντίνα που να θυμίζει Covid.