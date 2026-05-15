Χανταϊός: Μπορεί να επιβιώσει στο σπέρμα για έως 6 χρόνια;

Νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι ο χανταϊός μπορεί να επιβιώσει στο σπέρμα έως και έξι χρόνια, αυξάνοντας τους φόβους για σεξουαλική μετάδοση.

Τα επιστημονικά δεδομένα γύρω από την επιβίωση του χανταϊού στον ανθρώπινο οργανισμό ανατρέπονται πλήρως, έπειτα από την αποκάλυψη ότι το ιικό φορτίο μπορεί να παραμείνει ενεργό στο σπέρμα για διάστημα που αγγίζει τα έξι έτη. Η συγκεκριμένη διαπίστωση εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον κίνδυνο σεξουαλικής μετάδοσης του παθογόνου μικροοργανισμού, γεγονός που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τις οδηγίες δημόσιας υγείας για τους άρρενες ασθενείς.

Το ελβετικό ινστιτούτο Spiez Laboratory, το οποίο διαθέτει εξειδίκευση στη διαχείριση πυρηνικών, βιολογικών και χημικών απειλών, διεξήγαγε την έρευνα που φιλοξενείται στις σελίδες του περιοδικού Viruses. Στο επίκεντρο της μελέτης βρέθηκε ένας 55χρονος ασθενής από την Ελβετία, ο οποίος είχε προσβληθεί από το στέλεχος Άνδεων του χανταϊού κατά την παραμονή του στη Νότια Αμερική. Αν και οι εργαστηριακοί έλεγχοι στο αναπνευστικό σύστημα, τα ούρα και το αίμα του ήταν απόλυτα καθαροί, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ίχνη του γενετικού υλικού του ιού στο σπέρμα του 71 μήνες μετά την αρχική νόσηση, δηλαδή σχεδόν έξι χρόνια αργότερα.

Σύμφωνα με την ανάλυση των ερευνητών, οι όρχεις έχουν την ιδιότητα να λειτουργούν ως «ρεζερβουάρ» ή «ασφαλές καταφύγιο» για διάφορους ιούς. Με αυτόν τον τρόπο, τα παθογόνα προστατεύονται και αποφεύγουν τον εύκολο εντοπισμό τους από το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως ακριβώς έχει καταγραφεί στο παρελθόν με τον Έμπολα και τον ιό Ζίκα.

Το ενδεχόμενο της σεξουαλικής μετάδοσης

Όπως τονίζεται στη μελέτη που ολοκληρώθηκε το 2023: «Συνολικά, τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι ο ιός των Άνδεων έχει τη δυνατότητα σεξουαλικής μετάδοσης». Πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, πως μέχρι στιγμής δεν έχει τεκμηριωθεί επίσημα κανένα περιστατικό μόλυνσης μέσω της σεξουαλικής επαφής.

Αναλύοντας τον μηχανισμό, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα σπερματοζωάρια απολαμβάνουν μια φυσική προστασία από το ανοσοποιητικό, η οποία κρίνεται απολύτως αναγκαία για την αναπαραγωγή. Αυτό το φυσικό «προστατευτικό περιβάλλον», ωστόσο, δίνει την ευκαιρία στους ιούς να επιβιώσουν ανενόχλητοι για τεράστια χρονικά διαστήματα.

Το θέμα αποκτά πρόσθετη βαρύτητα έπειτα από τον συναγερμό που σήμανε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Telegraph, καταγράφηκαν οκτώ επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ περίπου είκοσι επιβάτες χωρίς συμπτώματα τέθηκαν σε προληπτική απομόνωση στη Μεγάλη Βρετανία.

Λόγω αυτών των εξελίξεων, η εταιρεία Airfinity, που παρακολουθεί τις παγκόσμιες υγειονομικές απειλές, προτείνει την παροχή στοχευμένων συμβουλών στους άνδρες που νοσούν. Συγκεκριμένα, η εταιρεία συστήνει οι ασθενείς να λαμβάνουν «εκτενή καθοδήγηση για ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές πέραν της καραντίνας των 42 ημερών». Οι αναλυτές της σημειώνουν παράλληλα ότι τα νέα μέτρα οφείλουν να είναι «ανάλογες με τα πρωτόκολλα παρακολούθησης του σπέρματος των επιζώντων του Έμπολα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας».

Βάσει των οδηγιών του ΠΟΥ για τον Έμπολα, το σπέρμα των ανδρών που έχουν αναρρώσει από τη νόσο πρέπει να ελέγχεται ανά τρίμηνο και θεωρείται ασφαλές μόνο εφόσον καταγραφούν δύο διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα. Μέχρι την οριστική αρνητικοποίηση, καλούνται είτε να απέχουν από κάθε μορφή σεξουαλικής επαφής είτε να χρησιμοποιούν προφυλακτικά «με συνέπεια και σωστά».

Επιπλέον, ο ΠΟΥ επιβάλλει αυστηρούς κανόνες υγιεινής, προτείνοντας το σχολαστικό πλύσιμο με νερό και σαπούνι έπειτα από κάθε επαφή με σπέρμα, συμπεριλαμβανομένου και του αυνανισμού, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες ενδεχόμενης μετάδοσης.

Μολονότι τα ευρήματα κρίνονται εξαιρετικά σημαντικά, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν πως χρειάζονται επιπλέον μελέτες για να επιβεβαιωθεί οριστικά το κατά πόσο ο χανταϊός μπορεί πράγματι να μεταδοθεί σεξουαλικά μεταξύ των ανθρώπων, αναδεικνύοντας παράλληλα την κρισιμότητα για ακόμα πιο εντατική έρευνα πάνω στη συμπεριφορά του ιού.

