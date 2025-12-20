Ψεύτικα τεστ κορονοϊού και γρίπης διακινούνται στην Ευρώπη – Ποια σημεία να ελέγξετε

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη λόγω κυκλοφορίας πλαστών τεστ Covid-19 και γρίπης, με την Ισπανία να ερευνά την πιθανή διάθεσή τους στη χώρα. Τα παραποιημένα τεστ, που φέρουν τον αριθμό παρτίδας FCO24090516, κατασκευάζονται από τη Safecare Biotech, ενώ οι νόμιμες εκδόσεις του ίδιου προϊόντος κυκλοφορούν με διαφορετική αναφορά.

Τα πλαστά τεστ αναγνωρίζονται από ετικέτες με αλλοιωμένα στοιχεία και διαφοροποιήσεις στα εξαρτήματα. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να ελέγχουν τα προϊόντα τους και να αγοράζουν τεστ μόνο από φαρμακεία, ενώ οι φαρμακοποιοί πρέπει να αποσύρουν τις παραποιημένες μονάδες.

Η παραποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη για πλαστά τεστ Covid-19 και γρίπης, που κυκλοφορούν στην αγορά.

Ο Ισπανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (AEMPS) ενημερώθηκε από τις αρμόδιες πορτογαλικές αρχές για την κυκλοφορία παραποιημένων κιτ αυτοελέγχου που συνδυάζουν την ανίχνευση του κορονοϊού και της γρίπης Α+Β.

Συγκεκριμένα, το προϊόν Covid-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test κατασκευάζεται από τη Safecare Biotech, με έδρα το Hangzhou της Κίνας, ωστόσο οι μονάδες που εντοπίστηκαν φέρουν τον αριθμό παρτίδας FCO24090516, τον οποίο η εταιρεία έχει δηλώσει ως πλαστό.

Η AEMPS έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει αν τα παραποιημένα τεστ έχουν διανεμηθεί στην Ισπανία, ωστόσο προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν έχουν φτάσει στη χώρα. Οι Αρχές διευκρινίζουν ότι στην αγορά κυκλοφορούν και νόμιμες εκδόσεις του ίδιου προϊόντος από τον ίδιο κατασκευαστή, με την ίδια αναφορά (FCO-6032), γεγονός που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η προειδοποίηση αφορά αποκλειστικά το πλαστό προϊόν.

Πώς αναγνωρίζονται τα πλαστά τεστ Covid-19 και γρίπης

Στο προϊόν έχει προστεθεί ετικέτα με αλλοιωμένα στοιχεία, όπου αναφέρονται: ο αριθμός παρτίδας (FCO24090516), η ημερομηνία κατασκευής (09/2024) και η ημερομηνία λήξης (09/2026).

Στην κασέτα δοκιμής έχει αφαιρεθεί ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται μόνο τα σύμβολα.

Επίσης, από το σωληνάριο με το διάλυμα εκχύλισης (buffer) έχει αφαιρεθεί η ημερομηνία λήξης.

Ο στυλεός, που περιλαμβάνεται στο κιτ, δεν είναι αυτός που χρησιμοποιεί ο νόμιμος κατασκευαστής. Ο αυθεντικός παράγεται από την Dalian Rongbang Medical Healthy Devices Co. Ltd., με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ευρώπη τη Lotus NL B.V.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να ελέγξουν αν διαθέτουν το συγκεκριμένο προϊόν. Σε περίπτωση που εντοπιστεί, συστήνεται να μην χρησιμοποιηθεί. Τονίζεται ότι τα τεστ αυτοδιάγνωσης πρέπει να αγοράζονται αποκλειστικά από φαρμακεία, ώστε να διασφαλίζονται η προέλευση, οι σωστές συνθήκες αποθήκευσης και η επιστημονική καθοδήγηση από επαγγελματία υγείας.

Οδηγίες προς διανομείς και φαρμακεία

Οι διανομείς και οι φαρμακοποιοί καλούνται να ελέγξουν τα αρχεία ιχνηλασιμότητας. Εφόσον εντοπιστούν μονάδες του συγκεκριμένου προϊόντος, πρέπει να αποσυρθούν άμεσα από την πώληση.

Η παραποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, αφού ένα λάθος αποτέλεσμα μπορεί να αφήσει λοιμώξεις αδιάγνωστες ή να οδηγήσει σε περιττές θεραπείες.

