Ψιλοκυβίνη και Αλτσχάιμερ: Η περίπτωση ασθενούς που αναζωπυρώνει την επιστημονική έρευνα

Μια νέα μελέτη για την ψιλοκυβίνη, την ψυχεδελική ουσία των «μαγικών μανιταριών», έφερε στο προσκήνιο την περίπτωση μιας γυναίκας άνω των 80 ετών με προχωρημένο Αλτσχάιμερ, η οποία παρουσίασε εντυπωσιακή αλλά προσωρινή βελτίωση στην ομιλία, τη μνήμη, την κινητικότητα και τη διάθεσή της μετά τη χορήγηση της ουσίας. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και όχι για απόδειξη θεραπείας, ωστόσο το εύρημα ενισχύει το ενδιαφέρον για το πώς η ψιλοκυβίνη μπορεί να επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου και να ανοίγει νέους δρόμους έρευνας απέναντι στη νόσο Αλτσχάιμερ.

Πιο αναλυτικά

Η ψιλοκυβίνη, η φυσική ψυχεδελική ουσία που περιέχεται στα λεγόμενα «μαγικά μανιτάρια», βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας για τη θεραπεία ψυχικών και νευρολογικών παθήσεων. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Neuroscience φέρνει στο προσκήνιο ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον περιστατικό ασθενούς με προχωρημένη νόσο Αλτσχάιμερ, ο οποίος παρουσίασε εντυπωσιακή αλλά προσωρινή βελτίωση μετά από χορήγηση ψιλοκυβίνης.

Μανιτάρια ψιλοκυβίνης σε βάζο αποθήκευσης σε ξύλινη επιφάνεια με χημική φόρμουλα. Ψυχεδελικό μαγικό μανιτάρι. Credit: 123RF

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για μία μόνο περίπτωση και όχι για απόδειξη αποτελεσματικής θεραπείας. Ωστόσο, τα ευρήματα ανοίγουν νέους δρόμους για τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η ψιλοκυβίνη μπορεί να επηρεάζει τον εγκέφαλο.

Η ασθενής είχε προχωρημένο Αλτσχάιμερ

Η μελέτη αφορούσε μια Ιαπωνοαμερικανίδα γυναίκα ηλικίας άνω των 80 ετών, η οποία είχε διαγνωστεί με νόσο Αλτσχάιμερ περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα.

Η ασθενής έγινε πιο δραστήρια, άρχισε να μιλάει με ευχέρεια και να αφηγείται αναμνήσεις από τη ζωή της, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και χρόνια. Credit: 123RF

Τα τελευταία πέντε χρόνια η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί σημαντικά. Χρειαζόταν βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες, δυσκολευόταν να περπατήσει χωρίς υποστήριξη, αντιμετώπιζε ακράτεια και η επικοινωνία της περιοριζόταν σε ελάχιστες μονολεκτικές απαντήσεις.

Τι συνέβη μετά τη χορήγηση ψιλοκυβίνης

Οι ερευνητές χορήγησαν στην ασθενή μία υψηλή δόση ψιλοκυβίνης από ένα ιδιαίτερα ισχυρό στέλεχος μανιταριών. Σύμφωνα με την περιγραφή της μελέτης, αμέσως μετά τη λήψη η γυναίκα πέρασε αρκετές ώρες σε κατάσταση που έμοιαζε με βαθύ ύπνο, ενώ εμφάνισε πυρετό και έντονη εφίδρωση.

Περίπου 19 ώρες αργότερα όμως οι φροντιστές της παρατήρησαν μια θεαματική αλλαγή. Η ασθενής έγινε πιο δραστήρια, άρχισε να μιλάει με ευχέρεια και να αφηγείται αναμνήσεις από τη ζωή της, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και χρόνια.

Βελτιώθηκαν η επικοινωνία και η καθημερινότητά της – Οι θετικές αλλαγές δεν περιορίστηκαν μόνο στην ομιλία.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η γυναίκα απέκτησε καλύτερη βραχυπρόθεσμη μνήμη, χαμογελούσε συχνότερα, διατηρούσε οπτική επαφή με τους ανθρώπους γύρω της και συμμετείχε περισσότερο στις καθημερινές δραστηριότητες. Παράλληλα, παρατηρήθηκε βελτίωση και στη σωματική της κατάσταση. Ανέκτησε τον έλεγχο της ουροδόχου κύστης, μπορούσε να κινείται με μεγαλύτερη ευκολία, να ντύνεται μόνη της και παρέμεινε πιο δραστήρια για αρκετές εβδομάδες.

Η ψιλοκυβίνη, η φυσική ψυχεδελική ουσία που περιέχεται στα λεγόμενα «μαγικά μανιτάρια», βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας για τη θεραπεία ψυχικών και νευρολογικών παθήσεων. Credit: 123RF

Έναν μήνα αργότερα έλαβε μικρότερη δόση ψιλοκυβίνης και, σύμφωνα με τους ερευνητές, παρουσίασε ξανά βελτίωση στην επικοινωνία, στις εκφράσεις του προσώπου, στην κίνηση και στη διάθεσή της.

Γιατί ενδιαφέρει τόσο τους επιστήμονες

Η νόσος Αλτσχάιμερ χαρακτηρίζεται από προοδευτική απώλεια νευρικών κυττάρων, με αποτέλεσμα τη σταδιακή επιδείνωση της μνήμης, της σκέψης και της λειτουργικότητας. Τα σημερινά φάρμακα μπορούν να επιβραδύνουν σε κάποιο βαθμό την εξέλιξη της νόσου σε ορισμένους ασθενείς, όμως δεν μπορούν να την αναστρέψουν.

Η συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργεί την υπόθεση ότι ακόμη και σε προχωρημένα στάδια ίσως παραμένουν λειτουργικά νευρωνικά δίκτυα που δεν έχουν καταστραφεί πλήρως, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση μειωμένης δραστηριότητας. Οι ερευνητές θεωρούν ότι η ψιλοκυβίνη ενδέχεται να βοηθά προσωρινά στην επανενεργοποίηση αυτών των κυκλωμάτων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θεραπεύει τη νόσο.

Πώς δρα η ψιλοκυβίνη στον εγκέφαλο

Η ψιλοκυβίνη μετατρέπεται στον οργανισμό σε ψιλοκίνη, μια ουσία που δρα κυρίως στους υποδοχείς σεροτονίνης του εγκεφάλου.

Απαιτούνται μεγάλες, ελεγχόμενες κλινικές μελέτες ώστε να αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια, η κατάλληλη δοσολογία και οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Credit: 123RF

Τα τελευταία χρόνια μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να ενισχύει προσωρινά τη συνδεσιμότητα μεταξύ διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου και να αυξάνει τη λεγόμενη νευροπλαστικότητα, δηλαδή την ικανότητα δημιουργίας νέων νευρωνικών συνδέσεων. Για τον λόγο αυτό ερευνάται ήδη σε ασθενείς με κατάθλιψη που δεν ανταποκρίνεται στις θεραπείες, αγχώδεις διαταραχές, μετατραυματικό στρες (PTSD – διαταραχή μετατραυματικού στρες) και εξαρτήσεις.

Οι ειδικοί ζητούν προσοχή

Παρά τον ενθουσιασμό που προκαλεί η συγκεκριμένη περίπτωση, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται για κλινική δοκιμή αλλά για μελέτη ενός μόνο ασθενούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα πως η ψιλοκυβίνη αποτελεί θεραπεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ ή ότι θα έχει τα ίδια αποτελέσματα σε άλλους ασθενείς.

Η ψιλοκυβίνη μετατρέπεται στον οργανισμό σε ψιλοκίνη, μια ουσία που δρα κυρίως στους υποδοχείς σεροτονίνης του εγκεφάλου. Credit: 123RF

Απαιτούνται μεγάλες, ελεγχόμενες κλινικές μελέτες ώστε να αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια, η κατάλληλη δοσολογία και οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Επιπλέον, η χρήση ψιλοκυβίνης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο εγκεκριμένων ερευνητικών πρωτοκόλλων και υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση.

Η συγκεκριμένη μελέτη, πάντως, προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της έρευνας γύρω από τις ψυχεδελικές ουσίες και ενισχύει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για νέες προσεγγίσεις απέναντι σε μία από τις πιο δύσκολες νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

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Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Ψιλοκυβίνη και Αλτσχάιμερ: Η εντυπωσιακή περίπτωση ασθενούς που αναζωπυρώνει την επιστημονική έρευνα στο InStyle.