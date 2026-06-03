Ψυχανάλυση με τεχνητή νοημοσύνη; – Πάνω από 60% την επιλέγουν

Η πιο πρόσφατη έκδοση της ετήσιας έκθεσης Mind Health διαπιστώνει ότι το 68% των ανθρώπων ενδέχεται να επηρεάζεται από άγχος, στρες ή κατάθλιψη, έστω και σε ήπιο επίπεδο. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 85% για τις ηλικίες 18 έως 24 ετών.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία υγείας AXA και τη διεθνή εταιρεία ερευνών αγοράς IPSOS. Ανέλυσε συνεντεύξεις από 19.000 ενήλικες 18 έως 75 ετών σε 18 χώρες, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 12 Ιανουαρίου και 16 Φεβρουαρίου 2026.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 46% των ανθρώπων δηλώνει πως βρίσκεται σε δυσκολία ή «μαραζώνει». Το συναίσθημα που αναφέρθηκε συχνότερα ήταν ότι είναι «πεσμένοι» ή «μελαγχολικοί», απάντηση που έδωσε το 65% των συμμετεχόντων.

Οι νέοι επηρεάζονται περισσότερο

Κατά ηλικιακή ομάδα, οι 18-24 ετών δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Περίπου το 43% ενδέχεται να επηρεάζεται από κατάθλιψη, άγχος ή στρες σε σοβαρά ή ακόμη πιο έντονα επίπεδα, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 26%.

Η μελέτη κατέγραψε ότι οι νέοι εμφανίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς το πόσο ανοιχτά μιλούν για την ψυχική υγεία, πώς ζητούν βοήθεια και τι εργαλεία χρησιμοποιούν για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους.

Για τον Khaled El Shaarany, επικεφαλής υγείας και πρόληψης στην AXA, είναι κρίσιμο να παρακολουθήσουμε πώς εξελίσσεται αυτή η ηλικιακή ομάδα.

«Αναμφίβολα χρειάζονται πολλές ακόμη μελέτες πάνω σε αυτό, αλλά δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να σκεφτεί κανείς ότι η υπερβολική χρήση οθονών και η αυξανόμενη εξάρτηση από την τεχνολογία δημιουργούν περισσότερη απομόνωση, περισσότερη μοναξιά σε αυτή τη νεότερη γενιά», δήλωσε στο Euronews Health.

Η πιο πρόσφατη έκδοση της ετήσιας έκθεσης Mind Health διαπιστώνει ότι το 68% των ανθρώπων ενδέχεται να επηρεάζεται από άγχος, στρες ή κατάθλιψη, έστω και σε ήπιο επίπεδο. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 85% για τις ηλικίες 18 έως 24 ετών.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία υγείας AXA και τη διεθνή εταιρεία ερευνών αγοράς IPSOS. Ανέλυσε συνεντεύξεις από 19.000 ενήλικες 18 έως 75 ετών σε 18 χώρες, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 12 Ιανουαρίου και 16 Φεβρουαρίου 2026.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 46% των ανθρώπων δηλώνει πως βρίσκεται σε δυσκολία ή «μαραζώνει». Το συναίσθημα που αναφέρθηκε συχνότερα ήταν ότι είναι «πεσμένοι» ή «μελαγχολικοί», απάντηση που έδωσε το 65% των συμμετεχόντων.

Οι νέοι επηρεάζονται περισσότερο

Κατά ηλικιακή ομάδα, οι 18-24 ετών δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Περίπου το 43% ενδέχεται να επηρεάζεται από κατάθλιψη, άγχος ή στρες σε σοβαρά ή ακόμη πιο έντονα επίπεδα, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 26%.

Η μελέτη κατέγραψε ότι οι νέοι εμφανίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς το πόσο ανοιχτά μιλούν για την ψυχική υγεία, πώς ζητούν βοήθεια και τι εργαλεία χρησιμοποιούν για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους.

Για τον Khaled El Shaarany, επικεφαλής υγείας και πρόληψης στην AXA, είναι κρίσιμο να παρακολουθήσουμε πώς εξελίσσεται αυτή η ηλικιακή ομάδα.

«Αναμφίβολα χρειάζονται πολλές ακόμη μελέτες πάνω σε αυτό, αλλά δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να σκεφτεί κανείς ότι η υπερβολική χρήση οθονών και η αυξανόμενη εξάρτηση από την τεχνολογία δημιουργούν περισσότερη απομόνωση, περισσότερη μοναξιά σε αυτή τη νεότερη γενιά», δήλωσε στο Euronews Health.

«Αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι ότι, μεταξύ όσων δυσκολεύονται, το 43% δηλώνει πως δεν έλαβε καμία επαγγελματική βοήθεια τους τελευταίους 12 μήνες, και αυτό το ποσοστό είναι πραγματικά ανησυχητικό», ανέφερε η Morin.

«Δεν αναζήτησαν βοήθεια, επειδή πολλοί, πάνω από το ένα τέταρτο, πιστεύουν ακόμη ότι δεν χρειάζονται ιατρική φροντίδα», πρόσθεσε.

Παράλληλα με την επαγγελματική ιατρική φροντίδα, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε λύσεις αυτοδιαχείρισης, όπως η σωματική άσκηση, η επαφή με μέλη της οικογένειας και φίλους, καθώς και η χρήση AI.

Περίπου το 63% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι χρησιμοποιεί εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως το ChatGPT και άλλα bots AI, για ερωτήσεις σχετικές με την ψυχική υγεία.

Περίπου το 38% δήλωσε ότι εμπιστεύεται περισσότερο τις πλατφόρμες AI από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, παρότι οι περισσότεροι χρήστες AI είπαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις που δίνουν τα chatbots.

«Αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι ότι, μεταξύ όσων δυσκολεύονται, το 43% δηλώνει πως δεν έλαβε καμία επαγγελματική βοήθεια τους τελευταίους 12 μήνες, και αυτό το ποσοστό είναι πραγματικά ανησυχητικό», ανέφερε η Morin.

«Δεν αναζήτησαν βοήθεια, επειδή πολλοί, πάνω από το ένα τέταρτο, πιστεύουν ακόμη ότι δεν χρειάζονται ιατρική φροντίδα», πρόσθεσε.

Παράλληλα με την επαγγελματική ιατρική φροντίδα, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε λύσεις αυτοδιαχείρισης, όπως η σωματική άσκηση, η επαφή με μέλη της οικογένειας και φίλους, καθώς και η χρήση AI.

Περίπου το 63% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι χρησιμοποιεί εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως το ChatGPT και άλλα bots AI, για ερωτήσεις σχετικές με την ψυχική υγεία.

Περίπου το 38% δήλωσε ότι εμπιστεύεται περισσότερο τις πλατφόρμες AI από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, παρότι οι περισσότεροι χρήστες AI είπαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις που δίνουν τα chatbots.

«Αυτό δεν πρόκειται να βοηθήσει το άγχος σου, ακόμη κι αν οι ίδιες οι πληροφορίες είναι επιστημονικά ακριβείς.»

Σύμφωνα με τον El Shaarany, οι πλατφόρμες AI πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες δικλίδες ασφαλείας ώστε να εντοπίζουν προειδοποιητικά σημάδια που απαιτούν ειδική αντιμετώπιση ή να έχουν τον μηχανισμό να τα προωθούν και να ειδοποιούν τους κατάλληλους επαγγελματίες υγείας.