3 ασκήσεις για βελτιωμένη όραση και αναζωογονημένα μάτια

Στην εποχή όπου οι οθόνες κατέχουν κεντρική θέση στην καθημερινότητα, η φροντίδα της οφθαλμικής υγείας έχει γίνει απαραίτητη. Η οπτική κόπωση, η αίσθηση «βαριών» ματιών και οι δυσκολίες στην εστίαση έπειτα από πολλές ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή είναι ενοχλήσεις που επηρεάζουν πολλούς ανθρώπους.

Ωστόσο, οι ασκήσεις για τα μάτια δεν μπορούν να διορθώσουν υπάρχοντα διαθλαστικά σφάλματα. «Η βελτίωση της μυωπίας ή της υπερμετρωπίας που έχει ήδη εγκατασταθεί δεν είναι εφικτή, πρόκειται για ανατομικά χαρακτηριστικά του ματιού (πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο μάτι), όχι για πρόβλημα μυών», υπενθυμίζει ο δρ. Romain Nicolau, οφθαλμοχειρουργός εξειδικευμένος στη διαθλαστική χειρουργική και στη χειρουργική καταρράκτη, ιδρυτής του Groupe Ophtalmologie Paris Est και συνιδρυτής του Institut Laser Voltaire.

Ο ειδικός, ωστόσο, διευκρινίζει ότι αυτή η άποψη δεν σημαίνει πως οι ασκήσεις είναι εντελώς άχρηστες. «Αντίθετα, ορισμένες ασκήσεις μπορούν να μειώσουν την κόπωση της προσαρμογής και να βελτιώσουν την οπτική άνεση», εξηγεί.

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Η προσαρμογή είναι η ικανότητα του ματιού να ρυθμίζει την εστίασή του ώστε να βλέπει καθαρά σε διαφορετικές αποστάσεις. Όταν αυτή η λειτουργία καταπονείται έντονα, ειδικά κατά τη διάρκεια πολύωρης εργασίας σε οθόνες ή ανάγνωσης, μπορεί να εμφανιστεί κόπωση.

Στις στήλες του, ο ειδικός προτείνει τρεις απλές ασκήσεις που μπορούν να εκτελούνται τακτικά, ώστε να χαλαρώνουν τα μάτια και να ενισχύεται η καθημερινή οπτική άνεση.

Οι 3 ασκήσεις που προτείνει ο δρ. Romain Nicolau

1. Εναλλασσόμενη προσαρμογή

Η άσκηση αυτή στοχεύει στην εκγύμναση της εστίασης του ματιού. Η λογική είναι απλή: Κοιτάξτε τον αντίχειρά σας που βρίσκεται περίπου 30 εκατοστά από το πρόσωπο για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια μεταφέρετε το βλέμμα σας σε ένα αντικείμενο που βρίσκεται μακριά. Εναλλάσσετε έτσι κάθε πέντε δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνετε την άσκηση δέκα φορές. Σύμφωνα με τον ειδικό, η πρακτική αυτή ενεργοποιεί ήπια την προσαρμογή και μειώνει την αίσθηση οπτικής κόπωσης.

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2. Κυκλικές κινήσεις των ματιών

Για να χαλαρώσουν οι μύες που περιβάλλουν τα μάτια, ο δρ. Nicolau συνιστά αργές κυκλικές κινήσεις των οφθαλμών. Κλείστε τα μάτια και περιστρέψτε τα πέντε φορές προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, και στη συνέχεια επαναλάβετε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η άσκηση αυτή βοηθά στην κινητικότητα των ματιών και στη χαλάρωση των μυών που καταπονούνται μέσα στη μέρα.

3. Παλάμη στο μάτι

Ιδιαίτερα δημοφιλής για τη χαλαρωτική του δράση, η τεχνική αυτή περιλαμβάνει το τρίψιμο των παλαμών για να ζεσταθούν και στη συνέχεια την τοποθέτησή τους σε σχήμα «κούπας» πάνω στα κλειστά μάτια, χωρίς πίεση. Μείνετε έτσι για περίπου 30 δευτερόλεπτα σε απόλυτο σκοτάδι. «Εξαιρετικό για την αποσυμπίεση της οφθαλμικής έντασης», σημειώνει ο οφθαλμοχειρουργός.

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Τέλος, ο δρ. Romain Nicolau υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση επίμονης οπτικής κόπωσης είναι προτιμότερο να συμβουλευτεί κάποιος έναν ειδικό. «Συνιστάται η επίσκεψη σε ορθοπτικό για πλήρη ορθοπτική αξιολόγηση, με ή χωρίς συνεδρίες αποκατάστασης. Το μάτι αποτελείται από 6 μύες που μπορούν να ενδυναμωθούν», καταλήγει.