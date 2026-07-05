7 σημεία του σώματος που ξεχνάμε πάντα να βάζουμε αντηλιακό

Το άρθρο υπενθυμίζει ότι η αντηλιακή προστασία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο πρόσωπο, καθώς υπάρχουν επτά σημεία του σώματος που συχνά ξεχνάμε και μένουν ευάλωτα στον ήλιο: ο λαιμός, το άνω μέρος του στήθους, τα χείλη, η ράχη των χεριών, τα αυτιά, το πάνω μέρος των ποδιών και η κοιλιά ή η μέση. Οι δερματολόγοι τονίζουν πως η σωστή και τακτική εφαρμογή αντηλιακού με SPF 30, μαζί με επανάληψη κάθε δύο ώρες, είναι απαραίτητη για την πρόληψη εγκαυμάτων, πρόωρης γήρανσης και σοβαρότερων δερματικών βλαβών.

Πιο αναλυτικά

Ακόμη κι αν η αντηλιακή προστασία έχει γίνει καθημερινή συνήθεια, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία του σώματος που πολύ συχνά μένουν εκτός προσοχής, και αυτά ακριβώς είναι που κινδυνεύουν περισσότερο από ηλιακά εγκαύματα και μακροχρόνια φθορά. Δερματολόγοι επισημαίνουν ότι η επαρκής χρήση αντηλιακού με SPF 30 και η τακτική επανάληψη κάθε δύο ώρες αποτελούν βασικά βήματα πρόληψης όχι μόνο για τα εγκαύματα, αλλά και για τον καρκίνο του δέρματος.

Τα 7 πιο “ξεχασμένα” σημεία για αντηλιακό

1. Πλάγια και πίσω μέρος του λαιμού

Η περιοχή του λαιμού συχνά μένει εκτεθειμένη, ειδικά κατά την οδήγηση ή τις καθημερινές μετακινήσεις. Οι δερματολόγοι τονίζουν ότι είναι από τα πιο συχνά σημεία εμφάνισης δερματικών βλαβών, γι’ αυτό χρειάζεται σχολαστική κάλυψη μέχρι τη γραμμή των μαλλιών.

2. Άνω μέρος του στήθους

Το σημείο πάνω από το ντεκολτέ μένει εκτεθειμένο ακόμη κι όταν φοράμε μπλούζες. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην πρόωρη γήρανση και χρειάζεται καθημερινή προστασία, ειδικά το καλοκαίρι.

Credit: 123RF

3. Χείλη

Τα χείλη συχνά παραλείπονται, παρότι εκτίθενται συνεχώς στην ηλιακή ακτινοβολία. Η χρήση lip balm με SPF είναι απαραίτητη, καθώς η περιοχή αυτή μπορεί να εμφανίσει ακόμη και καρκινικές αλλοιώσεις.

4. Ράχη των χεριών

Τα χέρια εκτίθενται καθημερινά στον ήλιο, ακόμη και μέσα από το αυτοκίνητο. Η περιοχή αυτή εμφανίζει εύκολα πανάδες και σημάδια φωτογήρανσης, γι’ αυτό χρειάζεται τακτική επαναφορά του αντηλιακού.

5. Άνω μέρος των αυτιών

Τα αυτιά ξεχνιούνται πολύ συχνά, παρότι δέχονται άμεση ακτινοβολία. Ακόμη και το πίσω μέρος τους χρειάζεται προστασία, καθώς είναι συχνό σημείο εμφάνισης δερματικών καρκίνων.

6. Πάνω μέρος των ποδιών

Ιδιαίτερα το καλοκαίρι και με ανοιχτά παπούτσια, τα πέλματα και το πάνω μέρος των ποδιών μένουν εκτεθειμένα. Ένα έγκαυμα σε αυτή την περιοχή μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επώδυνο.

Credit: 123RF

7. Κοιλιά και μέση

Όταν η μόδα αφήνει ακάλυπτη την περιοχή της κοιλιάς, η έκθεση στον ήλιο αυξάνεται σημαντικά. Ακόμη και σε καθημερινές δραστηριότητες, το σημείο αυτό χρειάζεται αντηλιακή προστασία.

Το συμπέρασμα

Η σωστή αντηλιακή προστασία δεν αφορά μόνο το πρόσωπο. Η συστηματική κάλυψη όλων των “ξεχασμένων” σημείων, μαζί με επαναληπτική εφαρμογή μέσα στη μέρα, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εγκαυμάτων, πρόωρης γήρανσης και δερματικών βλαβών.

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