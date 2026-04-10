7 στους 10 Έλληνες αμελούν την οδοντιατρική φροντίδα και την ιατρική επίσκεψη εξαιτίας κόστους

Η οικονομική πίεση από τις δαπάνες υγείας παρέμεινε ισχυρή για μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού το 2025, αναδεικνύουν νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που καταγράφουν τόσο την επιβάρυνση των νοικοκυριών όσο και τα εμπόδια στην πρόσβαση σε ιατρική και οδοντιατρική φροντίδα.

Μεγαλύτερο βάρος από τα φάρμακα

Το 10,5% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω επιβαρύνθηκε πάρα πολύ οικονομικά για την αγορά φαρμάκων ή βιταμινών. Το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 6,2% για την παροχή ιατρικής φροντίδας και 3,6% για τις οδοντιατρικές επισκέψεις.

Η έρευνα εξέτασε ξεχωριστά τις δαπάνες για ιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες, επισκέψεις σε γιατρούς, νοσήλια, οδοντιατρική φροντίδα, αλλά και την αγορά φαρμάκων, βοτάνων ή βιταμινών, με ή χωρίς σύσταση γιατρού.

Τι δηλώνουν οι πολίτες για την υγεία τους

Σε ό,τι αφορά τη γενική κατάσταση υγείας, το 7% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω δήλωσε ότι έχει «πολύ κακή ή κακή υγεία», το 14,5% «μέτρια», ενώ το 78,5% απάντησε ότι βρίσκεται σε «πολύ καλή ή καλή» κατάσταση.

Παράλληλα, το 24% αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα υγείας ή πάθηση. Το ποσοστό είναι υψηλότερο στις γυναίκες, με ποσοστό 26,5%, έναντι 21,4% στους άνδρες. Επιπλέον, το 8,7% ανέφερε ότι για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών είχε περιορίσει πάρα πολύ συνήθεις δραστηριότητες λόγω κάποιου προβλήματος υγείας, ενώ άλλο ένα 9,1% έκανε μεν λόγο για περιορισμό, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό.

Ένας στους πέντε δεν έλαβε ιατρική φροντίδα όταν τη χρειάστηκε

Η έρευνα ρίχνει φως (και) σε σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, το 57,6% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω χρειάστηκε ιατρική εξέταση ή θεραπεία. Από αυτούς, το 21,5% δεν την έλαβε κάθε φορά που τη χρειάστηκε.

Ο βασικός λόγος ήταν κυρίως οικονομικός. Συγκεκριμένα, για το 70,9% όσων δεν κατάφεραν να εξυπηρετηθούν, το κύριο κώλυμα ήταν το κόστος.

Η εικόνα είναι πιο επιβαρυμένη στα χαμηλότερα εισοδήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο 20,5% δεν καλύφθηκε η ιατρική ανάγκη – ποσοστό που ανέρχεται, αντίστοιχα, στο 10,5% στα υψηλότερα.

Ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες στην οδοντιατρική φροντίδα

Πιεστική καταγράφεται η πραγματικότητα και στην οδοντιατρική φροντίδα. Το 47,4% του πληθυσμού χρειάστηκε οδοντιατρική, στοματολογική ή ορθοδοντική εξέταση ή θεραπεία το τελευταίο 12μηνο, αλλά το 30,5% δεν την έλαβε κάθε φορά που τη χρειάστηκε.

Και εδώ ο κυριότερος λόγος ήταν οικονομικός, καθώς το 71,6% όσων δεν καλύφθηκαν απέδωσε την αδυναμία πρόσβασης στο κόστος.

Συμπέρασμα

Η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνει ότι, παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα του πληθυσμού αξιολογεί θετικά την κατάσταση της υγείας της, οι οικονομικές αντοχές των νοικοκυριών εξακολουθούν να δοκιμάζονται έντονα από τις δαπάνες για φάρμακα και υπηρεσίες υγείας.

Ταυτόχρονα, τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι το κόστος παραμένει βασικός παράγοντας αποκλεισμού από την αναγκαία φροντίδα, με σαφώς εντονότερες επιπτώσεις στους οικονομικά ασθενέστερους.

Πηγή: ygeiamou.gr