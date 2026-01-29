8 στα 10 παιδιά μείωσαν βάρος μέσω της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την Παιδική Παχυσαρκία

Χιλιάδες παιδιά και έφηβοι με αυξημένο σωματικό βάρος σε ολόκληρη τη χώρα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη, μέσα από την Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, που υλοποιείται πολυεπίπεδα, από το σχολείο μέχρι την οικογένεια, από το Υπουργείο Υγείας και την αν. υπουργό Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, με τη στήριξη και τον συντονισμό της UNICEF. Στη χώρα μας καταγράφεται δυστυχώς ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου 40% των παιδιών να εμφανίζουν υπερβαρότητα ή παχυσαρκία.

Στην «καρδιά» της Εθνικής Δράσης, που αντιμετωπίζει ουσιαστικά ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας του παιδικού πληθυσμού, βρίσκεται η δωρεάν υπηρεσία διατροφικής τηλεσυμβουλευτικής, η οποία λειτουργεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 έως 17 ετών με αυξημένο σωματικό βάρος, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας. Μέσω διαδικτυακών συνεδριών, οι οικογένειες λαμβάνουν εξατομικευμένη υποστήριξη από διαιτολόγους-διατροφολόγους, οι οποίοι συνεργάζονται με ψυχολόγους, παιδιάτρους, παιδοενδοκρινολόγους και καθηγητές φυσικής αγωγής.

Κάθε παιδί αλλά και η οικογένειά του ακολουθούν ένα προσωποποιημένο πλάνο 12 διαδικτυακών συνεδριών, που εστιάζει όχι μόνο στη διατροφή, αλλά και στη σωματική δραστηριότητα, τον ύπνο και τις καθημερινές συνήθειες.

Μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) στο 80% των παιδιών

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η παρέμβαση έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην υγεία των παιδιών.

Ειδικότερα:

1.128 παιδιά και έφηβοι έχουν παραπεμφθεί στην υπηρεσία από παιδιάτρους και γιατρούς άλλων ειδικοτήτων

από 56 διαφορετικές περιοχές της χώρας, με αυξημένη συμμετοχή από Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Κυκλάδες

έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 6.000 συνεδρίες

στα πρώτα 220 παιδιά που ολοκλήρωσαν το πρώτο τρίμηνο της παρέμβασης, το 80% παρουσίασε μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) και στο 40% η μείωση ήταν κλινικά σημαντική

ήδη 140 παιδιά έχουν ολοκληρώσει και τις 12 συνεδρίες του προγράμματος.

Η υπηρεσία μπορεί πλέον να εξυπηρετεί έως και 1.000 ραντεβού την εβδομάδα, καλύπτοντας διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες.

Ένα πρόγραμμα που «απλώνεται» σε όλη την κοινωνία

Η Εθνική Δράση δεν περιορίζεται στην ιατρική και διατροφική υποστήριξη. Μέσα από το πρόγραμμα «Τροφή για Δράση», χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα έρχονται σε επαφή με τη σωστή διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής ήδη από το σχολείο.

Παράλληλα με την τηλεσυμβουλευτική:

2.210 σχολεία και πάνω από 117.000 μαθητές έχουν ωφεληθεί έμμεσα από το πρόγραμμα «Τροφή για Δράση»

8.860 εκπαιδευτικοί και στελέχη εκπαίδευσης συμμετείχαν σε επιμορφωτικά εργαστήρια

80.000 μαθητές ενημερώθηκαν για τη σπατάλη τροφίμων

15 τόνοι φρούτων και λαχανικών διανεμήθηκαν σε ευάλωτα νοικοκυριά

πάνω από 3.000 παιδιά γράφτηκαν δωρεάν σε αθλητικά σωματεία μέσω του Healthy Hoops 4ALL

δεκάδες φεστιβάλ, κατασκηνώσεις και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα.

