ALS: Ποια είναι η ασθένεια που κόστισε τη ζωή του Eric Dane

Ο ηθοποιός Eric Dane, γνωστός από τις σειρές Grey’s Anatomy και Euphoria, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, σχεδόν έναν χρόνο μετά τη διάγνωσή του με πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS), γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig.

Η είδηση έφερε ξανά στο προσκήνιο μια σοβαρή και προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση, η οποία επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, οδηγώντας σταδιακά σε απώλεια ελέγχου των εκούσιων μυϊκών κινήσεων.

Τι είναι η ALS

Η ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) προκαλεί σταδιακή καταστροφή των κινητικών νευρώνων, των κυττάρων που μεταφέρουν τα σήματα από τον εγκέφαλο στους μύες. Καθώς τα κύτταρα αυτά εκφυλίζονται και πεθαίνουν, οι μύες αδυνατίζουν, ατροφούν και τελικά παραλύουν.

Η νόσος είναι προοδευτική, πράγμα που σημαίνει ότι επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Πρώιμα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται

Τα αρχικά σημάδια μπορεί να είναι διακριτικά και συχνά αποδίδονται σε κόπωση ή άγχος. Ωστόσο, τα πιο συχνά πρώιμα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Μυϊκές συσπάσεις (τινάγματα)

Κράμπες

Μυϊκή δυσκαμψία

Αδυναμία, κυρίως σε χέρια ή βραχίονες

Δυσκολία στην ομιλία (μπερδεμένη άρθρωση)

Δυσκολία στη μάσηση ή την κατάποση

Συχνά τα συμπτώματα ξεκινούν από τα άκρα, ιδιαίτερα τα χέρια, και προοδευτικά επεκτείνονται.

Υπάρχει θεραπεία;

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία για την ALS. Υπάρχουν, ωστόσο, εγκεκριμένα φάρμακα που μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου ή να βοηθήσουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Ποια είναι τα αίτια;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ακριβής αιτία παραμένει άγνωστη. Ένα μικρό ποσοστό περιστατικών συνδέεται με γενετικές μεταλλάξεις και κληρονομικότητα. Η νόσος εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα ηλικίας 55 έως 75 ετών, αν και μπορεί να διαγνωστεί και νωρίτερα.

Η παγκόσμια ένωση ασθενών με ALS αποχαιρέτισε τον ηθοποιό με μια ανάρτηση στο Instagram, στην οποία έγραψε: «Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο Eric Dane έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τη νόσο ALS. Στους τελευταίους μήνες της ζωής του δεν πάλεψε μόνο για τον εαυτό του — πάλεψε για όλους όσοι ζουν με ALS και για τις οικογένειές τους. Στήριξε ενεργά τη χρηματοδότηση της έρευνας, ενίσχυσε την ενημέρωση γύρω από τη νόσο και δεν σταμάτησε να υψώνει τη φωνή του. Η φωνή του θα συνεχίσει να ακούγεται. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του. Χρειαζόμαστε επειγόντως μια θεραπεία για αυτή την καταστροφική ασθένεια».

