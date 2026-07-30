Ozempic feet: Η νέα αλλαγή στο σώμα που αναφέρουν όσοι χάνουν πολλά κιλά

Η ταχεία απώλεια βάρους με φάρμακα όπως το Ozempic και το Wegovy φέρνει στο προσκήνιο και νέες σωματικές αλλαγές, με το διαδίκτυο να μιλά πλέον για τα «Ozempic feet»: πόδια που δείχνουν πιο λεπτά, με πιο έντονες φλέβες και τένοντες, αλλαγές στο μέγεθος παπουτσιού και συχνά ενοχλήσεις στο περπάτημα. Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για άμεση παρενέργεια των φαρμάκων, αλλά για συνέπεια της απώλειας λίπους και μυϊκής μάζας, και προτείνουν πρωτεΐνη, ενδυνάμωση και κατάλληλα παπούτσια για καλύτερη προστασία.

Πιο αναλυτικά

Η απώλεια βάρους με φάρμακα GLP-1 όπως το Ozempic και το Wegovy έχει αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων, όμως μαζί με τα κιλά που φεύγουν εμφανίζονται και αλλαγές στο σώμα που προκαλούν ερωτήματα.

Μετά το «Ozempic face», «Ozempic arms» και το «Ozempic butt», ένας νέος όρος κάνει τον γύρο του διαδικτύου: «Ozempic feet». Πρόκειται για περιγραφές ανθρώπων που παρατηρούν αλλαγές στην εμφάνιση αλλά και στην αίσθηση των ποδιών τους μετά από μεγάλη και γρήγορη απώλεια βάρους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί καταγεγραμμένη άμεση παρενέργεια των φαρμάκων GLP-1, αλλά πιθανό αποτέλεσμα της απότομης απώλειας λίπους και μυϊκής μάζας που μπορεί να συμβεί κατά την απώλεια πολλών κιλών.

Τι είναι τα «Ozempic feet»

Άτομα που έχουν χάσει σημαντικό βάρος αναφέρουν ότι τα πόδια τους φαίνονται πιο «οστεώδη», με πιο εμφανείς φλέβες και τένοντες, ενώ κάποιοι παρατηρούν ότι τα παπούτσια τους πλέον δεν εφαρμόζουν όπως πριν. Οι αλλαγές που περιγράφονται περιλαμβάνουν:

πιο χαλαρό ή λεπτό δέρμα στο πάνω μέρος του ποδιού

πιο έντονη εμφάνιση φλεβών και τενόντων

αλλαγή στο μέγεθος παπουτσιού

πόνο στη φτέρνα ή στο μπροστινό μέρος του πέλματος

αίσθηση καψίματος ή ενόχλησης κατά το περπάτημα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Des Moines University Clinic (@dmuclinic)

Γιατί μπορεί να συμβεί αυτό μετά από μεγάλη απώλεια βάρους

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένας από τους λόγους είναι η απώλεια του λίπους που λειτουργεί ως «μαξιλάρι» προστασίας στο πέλμα.

Το πελματιαίο λίπος κάτω από τη φτέρνα βοηθά στην απορρόφηση των κραδασμών. Όταν μειώνεται σημαντικά, μπορεί να εμφανιστούν ενοχλήσεις, ειδικά στο περπάτημα ή στην άσκηση.

Άτομα που έχουν χάσει σημαντικό βάρος αναφέρουν ότι τα πόδια τους φαίνονται πιο «οστεώδη», με πιο εμφανείς φλέβες και τένοντες, ενώ κάποιοι παρατηρούν ότι τα παπούτσια τους πλέον δεν εφαρμόζουν όπως πριν. Credit: 123RF

Παράλληλα, η απώλεια βάρους μπορεί να συνοδεύεται από μείωση μυϊκής μάζας. Οι μικροί μύες των ποδιών παίζουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη της καμάρας και στη σταθερότητα του βηματισμού.

Πώς μπορούν να προστατεύσουν τα πόδια τους όσοι χάνουν βάρος

Οι ειδικοί προτείνουν:

επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης

ασκήσεις ενδυνάμωσης για διατήρηση μυϊκής μάζας

επανέλεγχο του μεγέθους παπουτσιών

παπούτσια με καλύτερη απορρόφηση κραδασμών

καθημερινή φροντίδα και ενυδάτωση του δέρματος

Όπως εξηγούν οι γιατροί, οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν μόνο όσους χρησιμοποιούν φάρμακα GLP-1, αλλά μπορούν να εμφανιστούν σε οποιονδήποτε χάνει μεγάλο βάρος σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η σημαντική βελτίωση στην υγεία που συνοδεύει την απώλεια κιλών παραμένει το σημαντικότερο όφελος, όμως η κατανόηση των αλλαγών στο σώμα βοηθά όσους ακολουθούν αυτή τη διαδρομή να προετοιμαστούν καλύτερα.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα «Ozempic feet»: Η νέα αλλαγή στο σώμα που αναφέρουν όσοι χάνουν πολλά κιλά στο InStyle.