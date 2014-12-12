Η ευρηματική, ρομαντική, γεμάτη ιταλικό ταμπεραμέντο κωμωδία, με τίτλο “Αγάπη=Τρέλα”, έρχεται στο Σινέ Μύλος ”Μπαρμπής Βοζαλής” από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου.

Πιο αναλυτικά, οι προβολές θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 25 έως και την Πέμπτη 28 Αυγούστου και το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, στις 21:30.

Οι προβολές της ταινίας πραγματοποιούνται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Η φύση των συναισθημάτων των ανθρώπων ξεδιπλώνεται μέσα από το ρομαντικό ραντεβού ενός ζευγαριού, παρακολουθώντας τις ενδόμυχες σκέψεις τους και τη σύγκρουση των εσωτερικών τους εγώ, που επηρεάζουν τις επιλογές τους.

Σκηνοθεσία: Πάολο Τζενοβέζε

Πρωταγωνιστές: Εντοάρντο Λέο, Πιλάρ Φολιάτι

Τιμή εισιτηρίου : 4 ευρώ