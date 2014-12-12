Παιδικά χαμόγελα πλημμύρισαν τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων, στο πλαίσιο των αγιασμών που τελέστηκαν για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στον 5ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου, τον αγιασμό για τα παιδιά, τους γονείς και το προσωπικό τέλεσε ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, παρουσία του Δημάρχου Λαρισαίων Αθανάσιου Μαμάκου.

Ο Ποιμενάρχης, στη σύντομη ομιλία του, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την δουλειά και την αφοσίωση των στελεχών και του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαρισαίων, ενώ ευχήθηκε καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά.

Στον Αγιασμό παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης κ. Ηρακλής Γερογιώκας, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Λαρισαίων κ. Δημήτριος Δεληγιάννης και η Δ/ντρια της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών & Εκπαιδευτικών Δράσεων κα Σταυρούλα Μπαξεβάνου.