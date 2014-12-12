Στη Διεύθυνση Μεταφορών-Μηχανολογικό Λάρισας μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, κατόπιν προσκλήσεως της Διευθύντριας κ. Δέσποινας Παπαδοπούλου και του Προϊσταμένου του τμήματος αδειών οδήγησης κ. Παναγιώτου Ζάχου, και τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού, παρουσία της Γενικής Διευθύντριας Μεταφοράς Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φανής Αλατά.

Ο Ποιμενάρχης, στη σύντομη ομιλία του ευχήθηκε στη Διεύθυνση και στους εργαζομένους να έχουν ενότητα μεταξύ τους και να επιδεικνύουν πάντοτε καλή διάθεση προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.