O Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, κ. Ιερώνυμος, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελο της Ι. Μητρόπολης, π. Ιγνάτιο Μουρτζανό και τον Διάκονο π. Θεόδωρο Κούτλα, τέλεσε σήμερα τον Αγιασμό της έναρξης του νέου σχολικού έτους, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνης.

Ο Σεβασμιότατος, απευθυνόμενος προς το προσωπικό της Διεύθυνσης και τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, τους συνεχάρη με θερμά λόγια για το πολυδιάστατο έργο που επιτελούν, δίδοντας τις ευχές του για φωτισμό και δύναμη.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Αικατερίνη Καραγιώργου, ευχαρίστησε εκ βάθους καρδίας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Η σημερινή σας παρουσία, Σεβασμιότατε, επιβεβαιώνει την αμφίδρομη σχέση Εκκλησίας και Παιδείας, καθώς η αγωγή δεν εξαντλείται στη γνωστική διάσταση, αλλά συνδέεται ουσιωδώς με την συγκρότηση της ηθικής του προσώπου και την καλλιέργεια ανθρωποκεντρικών αξιών. Στο πεδίο αυτό, η συμβολή σας είναι διαχρονικά καταλυτική.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής, οφείλει να ανταποκριθεί σε ένα σύνθετο έργο: τη διασφάλιση της ποιότητας του διδακτικού και παιδαγωγικού έργου που συντελείται σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητας, την υποστήριξη των στελεχών της διοίκησης παρέχοντας σαφές θεσμικό πλαίσιο και καθοδήγηση, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στον διττό ρόλο τους –ως φορείς γνώσης αλλά και ως φορείς αγωγής–, την καλλιέργεια ενός σχολικού κλίματος που προάγει την ισότητα, την ένταξη και την κοινωνική συνοχή μέσα από την εκπαιδευτική πράξη.

Η νέα σχολική χρονιά συνιστά ευκαιρία επαναπροσδιορισμού των στόχων μας, ενίσχυσης της επαγγελματικής μας ταυτότητας και εμπλουτισμού των παιδαγωγικών και διοικητικών παρεμβάσεων για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Εύχομαι το νέο σχολικό έτος να αποτελέσει πεδίο δημιουργικότητας και συλλογικής υπέρβασης, ώστε η εκπαιδευτική μας αποστολή να ανταποκριθεί όχι μόνο στις ανάγκες του παρόντος, αλλά και στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά σε όλους και όλες, με υγεία».

Στην τελετή του Αγιασμού, παραβρέθηκαν ακόμη, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ70, κ. Σωτηρίου Απόστολος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π. Ε. Ελασσόνας και Δ/ντής του Ειδικού Δ.Σ. Γαλανόβρυσης, κ. Ζανιάς Αχιλλέας, η πρώην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Δ/ντρια του 42ου Δ.Σ. Λάρισας, κ. Αποστολάκη Μαρία, καθώς και τα μόνιμα και αναπληρωματικά μέλη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας και του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Π.Ε. Λάρισας, κ. Κουκώλη Μαρία, Δ/ντρια του 44ου Δ.Σ. Λάρισας, κ. Λέτσιος Ιωάννης, Δ/ντής του 37ου Δ.Σ. Λάρισας, κ. Μποντικούλη Ευανθία, Δ/ντρια του 32ου Δ.Σ. Λάρισας, κ. Σίσκου Θωμαή, Δ/ντρια του 18ου Δ.Σ. Λάρισας, και κ. Μόσιου Γεωργία, Δ/ντρια του 11ου Νηπιαγωγείου Λάρισας.