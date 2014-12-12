Με τον καθιερωμένο αγιασμό της νέας καλλιτεχνικής χρονιάς ξεκίνησε τις δράσεις της και τη φετινή χρονιά η Χορωδία Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαρισαίων «Η Ευεστώ» που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα την περασμένη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2025 μετα το πέρας της τακτικής πρόβας.

Στη λιτή και σεμνή τελετή, παρουσία όλων των χορωδών, παραβρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας κ. Παναγιώτης Δαλαμπύρας και η αντιπρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης κ. Αννυ Αρχιμανδρίτου, οι οποίοι στους χαιρετισμούς τους ευχήθηκαν μια δημιουργική χρονιά και τόνισαν τα οφέλη της συμμετοχής στη χορωδία τόσο για τους ίδιους τους συμμετέχοντες, όσο και για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, δηλώνοντας την ένθερμη και αμέριστη υποστήριξη τους προς την εξόχως δραστήρια καλλιτεχνική ομάδα.

Ο αντιδήμαρχος κ. Δαλαμπύρας μετέφερε επίσης τις θερμές ευχές του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Αθανάσιου Μαμάκου, ο οποίος, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων εκτός πόλης, δεν παραβρέθηκε.

Ο μαέστρος Κωνσταντίνος Μάτης και ο πρόεδρος της χορωδίας κ. Γεώργιος Ραϊλης ακολούθως ευχαρίστησαν εκ μέρους όλων των χορωδών στο πρόσωπο του αντιδημάρχου ολόκληρη την δημοτική αρχή για την έμπρακτη στήριξη και άψογη συνεργασία, την αντιπρόεδρο για την εξαιρετική φιλοξενία στους χώρους της πινακοθήκης για τις πρόβες και ανέπτυξαν τον πλούσιο καλλιτεχνικό προγραμματισμό της φετινής χρονιάς με πρώτη εμφάνιση της χορωδίας στην Κοζάνη μέσα στο Νοέμβριο.