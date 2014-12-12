Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου ολοκληρώθηκε η τριήμερη Γιορτή Κάστανου στη Μελιβοία Αγιάς με την επωνυμία «Οι Καρποί της Μελίβοιας Γης». Εκδηλώσεις που περιλάμβαναν επιστημονική ημερίδα για το μέλλον και την προστασία του κάστανου, πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πλατεία του χωριού, αλλά και έκθεση με τοπικά προϊόντα.

Τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, παρουσία του βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Β. Κόκκαλη, του αντιπεριφερειάρχη Λάρισας Σ. Σουλούκου, καθώς και εκπροσώπων των τοπικών αρχών. Οι εκδηλώσεις ωστόσο ξεκίνησαν από το απόγευμα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου με τη διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας για τις προοπτικές και την προστασία του προϊόντος.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στη σπάνια βυζαντινή συλλογή θρησκευτικών εικόνων που συντηρήθηκαν από ειδικό συνεργείο και εκτίθενται στον Ιερό Ναό της Αγιάς Παρασκευής στο κέντρο του χωριού, καθώς και στην αρχαιολογική συλλογή που λειτουργεί στο παλιό σχολείο της Μελιβοίας, όπως και στο υπό διαμόρφωση Κέντρο Κάστανου που αναμένεται να λειτουργήσει στο παλιό αρχοντικό Κορδίλα.

Στη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της καλλιέργειας του κάστανου στην περιοχή, η οποία κατέχει τα πρωτεία σ’ ολόκληρη την Ελλάδα και καθορίζει εν πολλοίς την τιμή του στη χώρα. Ο Δήμαρχος εξήρε την αφοσίωση των παραγωγών και την επιμονή τους, την οποία μετέφρασε ως ένα καθοριστικό παράγοντα στήριξης της υπαίθρου.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν το πρωί της Κυριακής με δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά, χορευτικά από τους Συλλόγους Γυναικών Γερακαρίου Αγιάς και Χάλκης και την απονομή των βραβείων στο 2ο Διαγωνισμό Φωτογραφίας που διοργάνωσε ο Οργανισμός Μελιβοίας Δέμας. Οι συγκεντρωμένοι είχαν την ευκαιρία να γευτούν καστανόσουπα με αγριογούρουνο, παραδοσιακές πίτες που ετοίμασαν οι γυναικείοι σύλλογοι του χωριού, μπίρα με κάστανο από τη Ζυθοποιία Πηνειού, αλλά και παγωτό με γεύση κάστανο που παράγει η Εταιρεία Mikel της Λάρισας σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μελιβοίας «Η Αθανάτη».