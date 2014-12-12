Αγιά: Σύλληψη για παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς
Αστυνομικά | 21 Οκτ 2025, 12:15
Συνελήφθη, χθες το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς Λάρισας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, ένας άνδρας, διότι, κατόπιν ελέγχου, από υπάλληλους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας διαπιστώθηκε ότι στην κτηνοτροφική του μονάδα εξέτρεφε 46 αιγοπρόβατα, κατά παράβαση των ληφθέντων μέτρων – ισχύουσας απόφασης.
Σημειώνεται ότι, σε προγενέστερο χρόνο (κατά τον Σεπτέμβριο 2025) είχε πραγματοποιηθεί θανάτωση όλων των ζώων εκτροφής του.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.