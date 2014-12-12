Συνελήφθη, χθες το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς Λάρισας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, ένας άνδρας, διότι, κατόπιν ελέγχου, από υπάλληλους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας διαπιστώθηκε ότι στην κτηνοτροφική του μονάδα εξέτρεφε 46 αιγοπρόβατα, κατά παράβαση των ληφθέντων μέτρων – ισχύουσας απόφασης.

Σημειώνεται ότι, σε προγενέστερο χρόνο (κατά τον Σεπτέμβριο 2025) είχε πραγματοποιηθεί θανάτωση όλων των ζώων εκτροφής του.