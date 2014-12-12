Συνελήφθη τις μεταμεσονύκτιες ώρες (νύχτα Σαββάτου προς Κυριακή) στην παραλία της Κουτσουπιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, ένας άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας άλλου ημεδαπού άνδρα που αναζητείται, έχοντας θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με μεγαφωνική εγκατάσταση, αναπαράγοντας μουσική πέραν του επιτρεπόμενου ορίου και διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περίοικων.

Επίσης, πάλι τη νύχτα του Σαββάτου, στον Αγιόκαμπο, άνδρες του Α.Τ. Αγιάς σταμάτησαν για έλεγχο δύο μηχανάκια. Ο οδηγός του ενός δεν υπάκουσε στο σήμα των αστυνομικών, παράτησε το μηχανάκι του και ετράπη σε φυγή πεζός. Ο άλλος, στην προσπάθειά του κι αυτός να αποφύγει τον έλεγχο, τραυμάτισε έναν εκ των αστυνομικών στο πόδι με το μηχανάκι του. Και οι δύο, Έλληνες, κάτοικοι Γαλήνης και Μελισσοχωρίου, γεννημένοι το 2005 και το 2006, συνελήφθησαν.

choraagia.gr