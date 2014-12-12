Απεβίωσε σήμερα ο 81χρονος Γεώργιος Μυλωνάς από τον Αετόλοφο Αγιάς, μετά από προσβολή του από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε τσίμπημα κουνουπιού.

Ο άτυχος άνδρας είχε εισαχθεί πριν 37 ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η κατάστασή του γρήγορα επιδεινώθηκε και μετά από μία εβδομάδα εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Τρικάλων, όπου δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Ο Γεώργιος Μυλωνάς αφήνει πίσω την σύζυγό του Παρασκευή Μυλωνά, τα παιδιά Ιωάννη & Ελένη Μυλωνά, Αχιλλέα & Σταυρούλα Μυλωνά, Κυριακή & Σπυρίδωνα Μπουτίνα, τα αδέλφια Δημήτριο Μυλωνά, Στυλιανή Χάμου, Βικτωρία Οικονόμου, Αντωνία Οικονόμου, Κωνσταντίνο Οικονόμου, τα εγγόνια Γεώργιο, Αναστασία, Γεώργιο, Χριστίνα, Αφροδίτη, Γεώργιο, και ανίψια.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεσθεί αύριο Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00πμ από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αετολόφου Αγιάς.

Από την οικογένειά του καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κ. Δεληγιώργη.

