Αγοράκι τριών ετών παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Λάρισα
Ειδήσεις | 07 Νοε 2025, 14:54
Ατύχημα με τραυματισμό μικρού παιδιού το μεσημέρι στη Λάρισα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ΙΧ αυτοκίνητο – υπό άγνωστες συνθήκες – παρέσυρε αγοράκι τριών ετών. Το συμβάν έγινε σε δρόμο της συνοικίας Νέα Σμύρνη περίπου στις 13:30.
Το παιδάκι διακομίστηκε με ιδιωτικό μέσο στο νοσοκομείο, ενώ αυτήν την ώρα πραγματοποιούνται εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ακριβής κατάστασή του.
Έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος διεξάγει η Τροχαία Λάρισας.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.