Ατύχημα με τραυματισμό μικρού παιδιού το μεσημέρι στη Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ΙΧ αυτοκίνητο – υπό άγνωστες συνθήκες – παρέσυρε αγοράκι τριών ετών. Το συμβάν έγινε σε δρόμο της συνοικίας Νέα Σμύρνη περίπου στις 13:30.

Το παιδάκι διακομίστηκε με ιδιωτικό μέσο στο νοσοκομείο, ενώ αυτήν την ώρα πραγματοποιούνται εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ακριβής κατάστασή του.

Έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος διεξάγει η Τροχαία Λάρισας.