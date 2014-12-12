Αιματηρός καβγάς έξω από νυχτερινό κέντρο στο Μουζάκι τα ξημερώματα της Κυριακής. Στο επεισόδιο βγήκαν και μαχαίρια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα ενώ, μετά το επεισόδιο, ακολούθησαν συλλήψεις.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου της αστυνομίας:

Χθες,16-11-2025, τις πρώτες πρωινές ώρες, κατόπιν ενημέρωσης των αστυνομικών Αρχών για επεισόδιο που έλαβε χώρα έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μουζάκι Καρδίτσας, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μουζακίου μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν -3- άτομα, τραυματισμένα από αιχμηρό αντικείμενο.

Οι παθόντες μεταφέρθηκαν -κατά περίπτωση- σε Κέντρα Υγείας και στο νοσοκομείο, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Από τους αστυνομικούς συνελήφθησαν -6- άτομα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου.