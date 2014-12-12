Ο πόλεμος του νερού έφτασε στα δικαστήρια. Αγρότες, εκπρόσωποι τεσσάρων γεωργικών συνεταιρισμών της Λάρισας, κατέθεσαν σήμερα μηνυτήρια αναφορά, κατά παντός υπευθύνου φορέα, στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Όπως υποστηρίζουν, η διαχείριση της άρδευσης για τη χρονιά 2025 έγινε με λανθασμένο τρόπο, καθώς το νερό αντλήθηκε από τη λίμνη Πλαστήρα αλλά δεν κατέστη δυνατό να φτάσει στον ΤΟΕΒ Πηνειού, ώστε να διοχετευθεί και να πραγματοποιηθεί η ορθή άρδευση στον νομό Λάρισας.

Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους, προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στις καλλιέργειες και δημιούργησε σοβαρές δυσχέρειες για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στις τελευταίες βροχοπτώσεις του Αυγούστου οι οποίες ανέβασαν τη στάθμη της λίμνης πάνω απο το οικολογικό όριο, επιτρέποντας έτσι να φτάσει λίγο νερό παραπάνω στα χωράφια της Λάρισας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr

φωτο, tinealarissa.gr