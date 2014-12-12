Ιερά και κατανυκτική Αγρυπνία θα τελεσθεί την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, με ώρα ενάρξεως 9:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Λαρίσης, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Φιλίππου.

Η Αγρυπνία αυτή τελείται προπαρασκευαστικώς για την έναρξη του Ιερού Σαρανταλείτουργου, κατά την ευλογημένη περίοδο της νηστείας των Χριστουγέννων.

Κατά την Αγρυπνία θα τελεστούν:

ο Μέγας Εσπερινός

ο Όρθρος

και η Θεία Λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να μεταλάβουν των Αχράντων Μυστηρίων.

🔹 Την Παρασκευή το πρωί δεν θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία.

Από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, θα τελείται Ιερό Σαρανταλείτουργο στον Ιερό Ναό μας. Καθημερινά θα μνημονεύονται ονόματα υπέρ υγείας και υπέρ αναπαύσεως στο Άγιο Θυσιαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίζουν τα ονόματα σε ειδικά δίπτυχα που βρίσκονται εντός του Ναού.