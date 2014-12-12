Αγρυπνία στον Άγιο Αχίλλιο για τα Εισόδια της Θεοτόκου
Λάρισα | 15 Νοε 2025, 13:40
Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, στις 8.30 το βράδυ, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης, για τη μεγάλη Θεομητορική εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου.
Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει τον Εσπερινό της εορτής μετ’ αρτοκλασίας, τον Όρθρο, οπότε θα ψαλλούν οι Καταβασίες των Χριστουγέννων «Χριστός γεννάται, δοξάσατε…» και τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία οι πιστοί χριστιανοί θα έχουν την ευκαιρία να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων.
Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου το πρωί δεν θα έχουμε Θεία Λειτουργία.
