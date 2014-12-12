Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στις 8.00 το βράδυ, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης, για την εορτή της Παναγίας Γοργοϋπηκόου και τη μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη.

Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει την Ακολουθία του Αγιασμού, τον Μέγα εόρτιο Εσπερινότον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία οι πιστοί χριστιανοί θα έχουν την ευκαιρία να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων.

Στην Ιερά Αγρυπνία θα ψάλλει ο βυζαντινός χορός «ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΜΕΛΩΔΟΙ» με χοράρχη τον Πρωτοψάλτη κ. Γεώργιο Λεμονόπουλο.

Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, το πρωί, δεν θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.