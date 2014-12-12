Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 8.30 το βράδυ, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης, για την εορτή της Γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει τον Μέγα εόρτιο Εσπερινό μετ’ αρτοκλασίας, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία οι πιστοί χριστιανοί θα έχουν την ευκαιρία να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων.

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, το πρωί, δεν θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.