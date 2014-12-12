Αγρυπνία στον Άγιο Αχίλλιο την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου
Λάρισα | 15 Σεπ 2025, 19:06
Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, στις 8.30 το βράδυ, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, στον Ι. Μ. Ν. Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης, για τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αμφιλοχίου του εν Πάτμω, οπότε και θα τεθεί προς προσκύνηση και μικρό τεμάχιο του λειψάνου του.
Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει τον Μέγα εόρτιο Εσπερινό μετ’ αρτοκλασίας, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία οι πιστοί χριστιανοί θα έχουν την ευκαιρία να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων.
Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, το πρωί, δεν θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.
