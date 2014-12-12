Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στις 8.45 το βράδυ, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης, για την εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου.

Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει τον Μέγα εόρτιο Εσπερινό μετ’ αρτοκλασίας, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία οι πιστοί χριστιανοί θα έχουν την ευκαιρία να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων.

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, το πρωί, δεν θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.